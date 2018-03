dpa/Hauke-Christian Dittrich Audio: rbb | 22.03.2018 | Anke Michel | Bild: dpa/Hauke-Christian Dittrich

1.000 zusätzliche Hotspots geplant - Berlin baut sein WLAN-Netz stark aus

22.03.18 | 11:45 Uhr

Der Weg zum öffentlichen WLAN in Berlin war steinig - nun aber soll der Ausbau so richtig anrollen: Derzeit hat das Land knapp 700 Hotspots eingerichtet. In den nächsten zwölf Monaten sollen 1.000 dazukommen.



Der Berliner Senat will den öffentlichen Internet-Zugang in großem Stil ausbauen. Senatssprecherin Claudia Sünder bestätigte am Donnerstag dem rbb einen Bericht der "Berliner Morgenpost", wonach innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere 1.000 WLAN-Hotspots dazukommen sollen. Bislang wurden im Rahmen des Projekts "Free WiFi Berlin" rund 700 Zugangspunkte an 350 Standorten in Berlin eingerichtet. Beliebte Hotspots liegen rund um den Fernsehturm, das Brandenburger Tor, in Bürgerämtern und Bibliotheken. Alle Bezirke sind nun vom Senat aufgefordert, weitere Standorte vorzuschlagen. In Frage kommen zum Beispiel der Mauerpark, die Staatsoper Unter den Linden und das Tempelhofer Feld.

Die Kosten für den Ausbau liegen bei knapp 1,9 Millionen Euro. Die Mittel stammen aus dem Investitionsfonds des Landes. Bis Ende 2020 sollen außerdem alle Berliner U-Bahnhöfe komplett mit Wlan ausgestattet werden.

Auch Kirche und BVG bieten kostenlosen Webzugang

2015 hatte das Land ein großangelegtes Projekt zu kostenlosen WLAN-Hotspots gestartet. Dazu holte das Land den Betreiber ABL Social Federation ins Boot. Anfänglich hakte es: Verzögerungen ergaben sich beispielsweise bei der Bereitstellung von Internet-Anschlüssen an denkmalgeschützten Gebäuden. Vor einem Jahr waren dann aber bereits mehr als 650 kostenlose Hotspots eingerichtet. Inzwischen nutzen zehntausende Berliner und Touristen das - zeitlich unbegrenzte und kostenfreie - Angebot. Neben dem Land gibt es weitere große nicht-kommerzielle Anbieter von öffentlichem WLAN, darunter die BVG, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die Evangelische Landeskirche (godspot) sowie die "Freifunker".

Kritik vom Steuerzahlerbund

Der Bund der Steuerzahler Berlin kritisierte, dass das Land das WLAN-Netz auf Steuerzahlerkosten ausbaut. "Internet-Nutzung ist kein öffentliches Gut", teilte der Vorsitzende Alexander Kraus am Donnerstag mit. "Überall in der Stadt sind mobile Datendienste über das Mobilfunknetz verfügbar. Wer im Internet surfen möchte, kann diese Leistung problemlos einkaufen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass der Steuerzahler für die Kostenersparnis Einzelner bei der Nutzung eines rein privaten Gutes aufkommen muss."



Nicht nachvollziehbar für den Bund der Steuerzahler sei auch, "dass der Staat einst Frequenzen für die Datennutzung an Mobilfunkunternehmen für viel Geld versteigert hat, diese dann in den Netzausbau investiert haben und nun der Staat den Mobilfunkunternehmen mit Steuergeldern wieder Konkurrenz macht".