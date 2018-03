Konsequenz aus Anschlag in Berlin

Der Bund hat rund 15 Monate nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz eine zentrale Anlaufstelle für Opfer eingerichtet. "Die dauerhafte Ansprechstelle beim Bundesjustizministerium für den hoffentlich nicht wieder eintretenden Fall einer so schlimmen Tat steht", sagte der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, der Deutschen Presse-Agentur, wie diese am Sonntag meldete.



Die Einrichtung mit mehreren Mitarbeitern ist eine Konsequenz aus dem Anschlag vom 19. Dezember 2016. Die Stelle soll auf Betroffene zugehen und für diese Hilfen organisieren, ohne dass sie mit immer neuen Anträgen überfordert werden. Das Land Berlin hatte bereits Ende 2017 angekündigt, eine eigene Anlauftselle für Terroropfer einzurichten.