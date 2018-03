"Die Situation zum Beispiel im Kfz-Amt, wo man mehrere Wochen auf eine Zulassung warten musste. Jetzt beträgt die Wartezeit ein bis zwei Tage." Und das bei einer Stadt, die jedes Jahr um 40.000 Menschen wachse, so Müller. Damit müsse die Verwaltung umgehen. Und das sei gelungen, so Müller.

Eine Expertengruppe unter Leitung von Heinrich Alt, ehemaliges Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, soll klären, wie all das umgesetzt werden kann. Heute hat sie einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Eine Idee: Privatisierung. Er fragt, ob alles was die Verwaltung mache auch von ihr gemacht werden? Die Schuleingangsuntersuchung sei so ein Beispiel, meint Alt. "Eine unbedingt notwendige Untersuchung – muss das ein Amtsarzt sein, um das festzustellen? Kann das nicht genauso gut ein Kinderarzt?"

Für all das müsse man aber auch die Mitarbeiter gewinnen, mahnt Heinrich Alt. Der Wechsel von Papier auf digital sei vor allem für die Altgedienten eine Art Kulturschock. "Es ist schon ein Thema, wo man Kolleginnen und Kollegen in die neue Welt mitnehmen muss", sagt Alt. "Sonst verstecken sie die Akten, wie ich das im Einzelfall erlebt habe. Kollegen sagen: Die gebe ich nicht ab, die geht nicht in den Schredder, da habe ich so lange dran gearbeitet – die gehört mir."

Im Mai soll der Abschlussbericht von Heinrich Alts Expertengruppe vorliegen - und der Berliner Verwaltung den Weg in die Zukunft weisen.