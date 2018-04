Die linksradikale Demonstration am Abend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg will gezielt den Görlitzer Park ansteuern. In den vergangenen Jahren feierten hier etliche Partygänger wild und hinterließen unter anderem ihren Müll, in diesem Jahr will der Bezirk das verhindern und lässt die Feierlichkeiten erstmals professionell organisieren.

Die Veranstalter der 1.Mai.-Demo kritisierten am Donnerstag, der Bezirk lasse "von einem privaten Eventveranstalter ein Fest für Yuppies ausrichten". Man werde das "thematisieren" und am Görlitzer Park "schauen, was die Lage hergibt", sagte ein Sprecher der Organisatoren.

Um private Partys zu verhindern, lässt der Bezirk das ganze Gelände für zwei Tage einzäunen. Auf zwei Bühnen treten Bands auf. Besucher werden kontrolliert, dürfen aber drei Liter Getränke für den Eigenbedarf mitbringen. Nicht erlaubt sind Glasflaschen, Grills, Verstärker und Zelte.