Seit 1958 fahren junge Leute in verschiedene Länder der Welt, die unter der Nazi-Herrschaft gelitten haben. Sie gehen als Freiwillige für ein Jahr in Altersheime oder Krankenhäuser. Matthias Bertsch hat mit zwei Freiwilligen über ihre Beweggründe gesprochen.

"Ich wollte einfach woanders hin, was anderes machen und mich vor allen Dingen gesellschaftlich engagieren und nicht nur rumreisen, sondern auch etwas an andere geben und nicht nur für mich nehmen", erzählt Eva. "Und dann bin ich auf 'Aktion Sühnezeichen Friedensdienste' gestoßen und hab' mich da beworben."

Rund 160 junge Deutsche machen sich jedes Jahr mit Aktion Sühnezeichen auf den Weg ins Ausland. Eine von ihnen ist die 22-jährige Eva Kell. Vor drei Jahren hat sie in Cottbus Abitur gemacht. Danach wollte sie erst mal raus - weg von zu Hause und nicht gleich an die Uni.

"Das war eine total bereichernde Zeit, diese tägliche Arbeit mit den Jugendlichen, und wo ich auch sehr viel gelernt habe im Sinne von Geduld oder einen Überblick bewahren in so einer wuseligen Klasse, wo an allen Ecken und Ende Kinder einfach eskalieren und es unglaublich laut ist und man trotzdem die Ruhe und den Überblick bewahren muss", berichtet Felix. Es gab aber auch ganz viele herzliche Begegnungen sowohl mit Kollegen und Kolleginnen als auch mit den Jugendlichen selbst.

"Ich habe mit Kindern gearbeitet, die alle kein Englisch oder Französisch sprachen", sagt Felix. "Es war schon eine Überforderung am Anfang, aber ich hatte keine andere Wahl, aber es ging erstaunlich schnell." Nach drei Monaten konnte Felix Lang zumindest die Floskeln und dann hat sich alles so zusammengefügt – "sprachlich gesehen".

Ein Jahr lang hat Eva im tschechischen Ostrava in einem Jugendclub mit benachteiligten Kindern gearbeitet – ähnlich wie Felix Lang. Der 29-Jährige, der vor sieben Monaten aus Israel zurückgekommen ist, hat während seines Einsatzes mit Sühnezeichen in einer Schule mit behinderten Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und wie Eva tschechisch musste auch Felix erst einmal die Landessprache lernen: hebräisch.

Neben dem Einsatz für benachteiligte Kinder engagiert sich "Aktion Sühnezeichen" vor allem in der Betreuung alter Menschen, die noch Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus haben. Auch Eva Kell und Felix Lang haben zusätzlich in diesem Bereich gearbeitet. Eva hat in Ostrava Hausbesuche bei ehemaligen Zwangsarbeitern, die unter der deutschen Besatzung gelitten haben, gemacht. Felix hat in Jerusalem Überlebende der Schoa. Die Begegnungen waren oft herzlich, aber sie lösten auch Fragen nach der eigenen Geschichte und Identität aus.

"Die Frage von meiner deutschen Identität in diesem Zusammenhang hab ich mir natürlich häufig gestellt", sagt der 29-Jährige. "Ich hab immer versucht, irgendwie das zwar zu reflektieren aber gleichzeitig mich im Aufeinandertreffen mit diesen Überlebenden, diesen einfach auch alten Menschen, nicht so auf dieses 'ich bin Deutscher und sie sind Juden' ... also uns nicht auf diese Rolle zu reduzieren, sondern einfach zu gucken, was ist in der jeweiligen Situation das konkrete Bedürfnis, will jemand vielleicht lesen, Karten spielen, Schachspielen, es einfach nicht darauf zu reduzieren."