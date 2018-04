Bild: dpa/Gert Schütz

Am 14. April 1953 weiht der damalige Bundespräsident Theodor Heuss das zentrale Notaufnahmelager für Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR ein: zehn Häuserblocks für etwa 2.000 Flüchtlinge. Das Lager an der Marienfelder Allee 66/80 ist eine Gründung aus der Not heraus: Tausende Menschen verlassen damals Monat für Monat die DDR in Richtung Westen.