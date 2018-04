Der Bezirk Mitte will einen Manager für den Alexanderplatz einstellen. Das kündigte der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), in seinem neuen monatlichen Newsletter an. Der Alex-Manager soll demnach ab September die Planungen, Informationen und Maßnahmen für und auf dem Alex koordinieren.

"Senat, Bezirk, Träger und Anlieger müssen ihre Aktivitäten und Planungen für den Alexanderplatz besser abstimmen", begründet Dassal. Als Beispiele für mögliche Verbesserungen nennt von Dassel bessere Beleuchtung, soziale Angebote für Hilfsbedürftige und den Umgang mit Freiflächen.

Die Stelle soll im Mai für zunächst vier Jahre ausgeschrieben werden. Sein Büro soll der Alex-Manager in den Räumen der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) direkt auf dem Platz bekommen.