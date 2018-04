D. Grisu Berlin Freitag, 20.04.2018 | 08:11 Uhr

Was für eine "tolle" Idee, die Feuerwehr könne ja einfach die Poller "wegrammen". So was kann man im Notfall machen - und "darf" es auch in Deutschland, wenn z.B. Menschenleben in Gefahr sind. Aber man richtet doch nicht PLANMÄSSIG die Zufahrtswege so ein, dass ein Rammen nötig ist!! Soll die Feuerwehr nach jedem Einsatz ihre Fahrzeuge in die Werkstatt schicken? Wissen sie was so eine Leiter an Steuergeld kostet?? Damit ist pfleglich umzugehen und nicht Karambolage zu spielen. Entfernbare Poller klingt etwas besser, aber zur Menschenrettung erstmal ein Dutzend Poller aufschließen und wegtragen zum müssen ist auch nicht gerade hilfreich. Die Poller sollen Radfahrer schützen, das finde ich gut, aber wenn man mehr Menschen damit gefährdet als man schützt, dann geht es eben nicht.