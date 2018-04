imago/Roland Mühlanger Video: Brandenburg aktuell | 12.04.2018 | Beitrag von Carsten Krippahl | Bild: imago/Roland Mühlanger

Streit um Notenabschaffung - Sechs, setzen – oder: Wir müssen reden?

12.04.18 | 20:56 Uhr

Eigentlich wollte Brandenburgs Landesregierung die Halbjahresnoten für die Dritt- und Viertklässler abschaffen. Warum denn das, fragen sich Schulleiter, die die Regelung umsetzen sollen. Und siehe da: Es kommt nochmal Bewegung in die Debatte.



Im Streit, ob die Halbjahresnoten für Dritt- und Viertklässler abgeschafft werden sollen, hat Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) überraschend ein Einlenken signalisiert. Mit Blick auf die kommende Sitzung des Landesschulbeirats am 21. April sagte sie am Donnerstag dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell": "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Entscheidung nochmal überdenken."

"Ein Schritt in Richtung Entmündigung"

Die Landesregierung hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie die Noten der Halbjahreszeugnisse in den Grundschulklassen 3 und 4 ab dem Schuljahr 2020/21 abschaffen will. Stattdessen solle es ein Elterngespräch und ein sogenanntes Kompetenzzeugnis geben, in dem die Leistungen der Schüler in schriftlicher Form zusammen gefasst werden.

Der bildungspolitische Sprecher der Brandenburger CDU, Gordon Hoffmann kritisierte die Entscheidung scharf. "Die Noten von eins bis sechs haben bei uns eine lange Tradition, sie sind auch akzeptiert bei den Schülern und bei den Eltern, und es ist ein Schritt in Richtung Entmündigung und Belanglosigkeit."

Landesschülerrat ist für Kompetenzzeugnisse

Auch Gerald Schneider, der die Grundschule Am Pappelhain in Potsdam leitet, hat in den vierzig Jahren seiner Berufstätigkeit noch nie Beschwerden über Schulnoten vernommen. "Es ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, zu lernen: Gute Leistungen, gute Noten, schlechte Leistungen, schlechte Noten. Genauso ist es im späteren beruflichen Leben: Meine Leistung und meine Vergütung liegen in einer Verbindung", meint der Pädagoge. Der Landesschülerrat Brandenburg ist hingegen offen dafür, künftig auf Halbjahresnoten zu verzichten - schließlich soll es weiterhin ein leistungsbezogenes Feedback geben: "Die Schülerinnen und Schüler und die Eltern haben dadurch die Möglichkeit, noch differenzierter eine Rückmeldung dazu zu bekommen, wie ihre Leistungen sind und wo noch mögliche Defizite sind."

"Noten sagen nichts darüber, wie gut ein Kind lesen kann"

Dieser Meinung ist auch die Bildungsminsterin: "Seit vielen Jahren wird über die Noten in Deutschland gestritten. Die Note ist einfach, und jeder kann damit etwas anfangen. Aber sie sagt nicht so viel aus. Wenn ein Kind in Deutsch eine zwei oder drei hat, sagt das nichts darüber aus, wie gut das Kind lesen kann, ob es den Text versteht, wie die Orthographie ist. Und Kompetenzzeugnisse geben das genau wieder." Doch offenbar gibt es in der Landesregierung auch andere Meinungen, und Vertreter, die klare Noten weiterhin eindeutig bevorzugen. Ausgang des Bildungsstreits: Offen.