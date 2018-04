CDU und Linke in einer Regierung?

Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben kann sich vorstellen, mit der Linken zusammen zu regieren – und verärgert damit viele in der Bundes-CDU. Denn die will ja eigentlich der AfD wieder Wähler abjagen.

Die Gesprächsofferte von Brandenburgs CDU-Vorsitzenden Ingo Senftleben an die Linke nach der Landtagswahl im kommenden Jahr hat eine parteiübergreifende Debatte entfacht. Senftleben hatte in einem "Welt"-Interview gesagt, dass er nach der brandenburgischen Landtagswahl im kommenden Jahr mit allen Parteien reden wolle. In den vergangenen Tagen hatte er dabei mehrfach seine Offenheit für Gespräche mit der Linkspartei betont.

Seinen Worten zufolge hat er sich für diese Überlegungen auch Beinfreiheit bei der Generalsekretärin der Bundes-CDU erbeten. "Ich habe heute Morgen mit Annegret Kramp-Karrenbauer gesprochen, und wir waren uns einig, dass das zuallererst eine Brandenburger Frage ist", berichtete er am Mittwoch in der "Berliner Zeitung".