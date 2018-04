Bild: rbb/Avram

Gefahr durch Hunderte marode Fassaden - Einstürzende Altbauten

13.04.18 | 16:32 Uhr

In Schöneberg platzen kiloschwere Stuckteile von einer Altbau-Fassade, fast werden eine Mutter und ihr Baby davon getroffen. In Berlin passiert so etwas immer wieder – doch laut Mieterverein machen die Behörden nachlässigen Vermietern viel zu selten Druck. Von Robin Avram

Zehn kleine Kinder betreut Katarina Lessny in ihrer Krippe in der Schöneberger Gotenstraße, die Betreuungsplätze sind heiß begehrt. Im Kiez, der "Roten Insel", stehen fast ausschließlich schöne Altbau-Gebäude, auch die Krippe befindet sich in so einem Haus. Eine Wohnung mit 3,40 Meter hohen Decken und Stuckfassaden – danach verzehren sich viele. Doch gerade diese Gründerzeitgebäude können zur Gefahr werden. Es ist Montagnachmittag, die Eltern holen gerade ihre Sprösslinge aus der Krippe ab. Katarina Lessny steht vor der Tür und plaudert mit einer Mutter. Da platzt plötzlich wenige Meter neben ihr kiloweise Stuck aus der Fassade und stürzt auf den Bürgersteig. "Nur einen halben Meter entfernt ging eine Mutter mit ihrem Kinderwagen vorbei", erinnert sich die Erzieherin. Wäre ein Stuckbrocken auf das Baby gefallen, es hätte den Unfall womöglich nicht überlebt.

Diese Stuckteile fielen direkt vor der Schöneberger Krippe zu Boden - und verfehlten eine Mutter und ihr Baby nur knapp. Bild: rbb/Avram

Fassadenschäden an fast jedem Straßenzug

Dass Fassadenteile herunterplatzen und auf den Gehweg fallen, ist in Berlin mit seinen hunderttausenden Altbauten keine Seltenheit, sondern eher alltäglich. "Wir haben ja einen Gebäudebestand, der teilweise mehr als 100 Jahre alt ist. Sie werden diese Fälle zu Hunderten finden", sagt der Leiter der Schöneberger Bauaufsicht, ein gewisser Herr Schulz.

Häufigster Grund der Schäden: Feuchtigkeit im Mauerwerk

Den häufigsten Grund für die offenbar hundertfach auftretenden Fassadenstürze kann Architekt Stephan Eich erläutern. Er hat sich als Sachverständiger auf Schäden an Gebäuden spezialisiert. Ist eine Fassade unsachgemäß verputzt oder schon alt, können sich darin feine Risse bilden, erklärt er. Dann dringt Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein. Wenn dieses Wasser im Winter gefriert, dehnen sich die Risse aus, zersetzen langsam das Mauerwerk – bis irgendwann etwas bröckelt oder abplatzt. "Dagegen hilft nur eine regelmäßige Kontrolle der Fassade, und notfalls eine Sanierung", sagt Eich. Doch die Kosten für die Fassaden-Vorsorge scheuen viele Vermieter. Laut dem Sachverständigen gibt es auch keine Vorschriften oder Normen, die Eigentümer dazu zwingen, die Fassade ihres Hauses in regelmäßigen Abständen zu erneuern. Wenn Eich durch die Berliner Innenstadt fährt, fallen ihm "Fassadenschäden in fast jedem Straßenzug" ins Auge, die eigentlich behoben werden sollten.

Passiert das nicht, kann das böse Folgen haben. rbb|24-Leserin Violette Borghese berichtet auf facebook:

"Die Decke ist seit Dezember 2016 kaputt"

Katharina Bernert, die nahe des Schlosses Charlottenburg zur Miete wohnt, schildert einen besonders drastischen Fall: Nach einem Wasserschaden sei im Hausflur "die Decke Nachts mit lautem Krach herunter gekommen. Das war im Dezember 2016". Um die Instandsetzung habe sich der Vermieter bis heute nicht gekümmert. "Die Decke ist immer noch kaputt, bis teilweise auf die Holzbalken kann man blicken." Das Vermieter sich in solchen Fällen nicht kümmern, liegt mitunter auch an den laxen Aufsichtsbehörden - das legt zumindest der jüngste Vorfall nahe.



Schon zum zweiten Mal platzten vom Altbau in Schöneberg Fassadenteile ab. Die Bauaufsicht sieht trotzdem keine Grundlage dafür, tätig zu werden.

Solche Vorfälle lassen sich laut dem Vermieter "nicht in Gänze" verhindern

Nachdem der Stuck herunterkam und fast einer Mutter auf den Kopf fiel, informierte die Schöneberger Erzieherin Katharina Lessny sofort die Hausverwaltung. "Es war nicht das erste Mal, das sowas passiert ist", sagt sie. Im Mai des Vorjahres platzten schon einmal kiloschwere Fassadenteile herunter - auch damals direkt vor den Kinderladen. Der Eigentümer des Altbaus, die städtische Wohnungsbaugesellschaft Hogowe, schreibt auf Anfrage von rbb|24, man habe nach dem ersten Vorfall umgehend die gesamte Fassade von einer Fachfirma untersuchen lassen. Die Fassade sei zudem durch den Hausmeister regelmäßig kontrolliert worden. "Leider lassen sich solche Vorfälle aber nicht in Gänze verhindern", heißt es. Aufgrund des neuerlichen Vorfalls werde "die gesamte Fassade nun erneut intensiv auf Schäden untersucht, die sofort fachmännisch behoben werden." Wir haben nichts falsch gemacht, ist die Botschaft.

"Die Fachfirma hat es beim ersten Mal offensichtlich nicht gut hingekriegt", meint hingegen Reiner Wild vom Berliner Mieterverein. Das ganze ist aus seiner Sicht deshalb ein Fall für die Bauaufsicht. Sie müsse der Howoge nun auf die Finger schauen.



Bauaufsicht sieht keine Grundlage, um einzuschreiten

Zuständig dafür wäre wiederum Herr Schulz von der Schöneberger Bauaufsicht. Anwohner informierten ihn kurz nach dem Vorfall über den Schaden. Doch obwohl Fußgänger nur knapp vom Schutt verfehlt wurden, sieht er auf Nachfrage von rbb|24 keine Veranlassung, tätig zu werden. "Es ist natürlich ein Sicherheitsproblem für die Fußgänger, die drunter durchgehen, das ist klar", räumt Schulz zwar ein. Aber es gebe nunmal keine gesetzliche Grundlage, dem Vermieter vorzuschreiben: Mach dein Haus neu. "Wir können nur fordern, die Gefahrenstelle zu beseitigen. Und die ist in dem Augenblick beseitigt, in dem der lose Putz ab ist." Und überhaupt: Wollte seine Behörde all diesen Vorfällen nachgehen, bräuchte er "dreimal mehr Mitarbeiter". Reiner Wild vom Mieterverein widerspricht: "Hier besteht offenkundig Gefahr für Leib und Leben. Natürlich kann die Bauaufsicht deshalb vom Vermieter verlangen, den Schaden nachweislich so instand zu setzen, dass die Bewohner nicht weiter gefährdet werden." Eine dünne Personaldecke sei kein Grund, nicht einzuschreiten. Doch da Herr Schulz von der Bauaufsicht offenkundig nicht gewillt ist, tätig zu werden, bleibt den Anwohnern in Schöneberg nur die Hoffnung, dass die Howoge die Mängel an der Fassade diesmal nachhaltig behebt. Auf Nachfrage von rbb|24 heißt es immerhin: "Im Ergebnis der Untersuchung durch eine Fachfirma prüfen wir ebenfalls die vollständige Erneuerung der Fassade."