Wie soll es weitergehen mit der SPD? Bei einer Debatte darüber am Dienstagabend in Berlin waren sich zwei Berliner Politiker überraschend einig: der GroKo-Kritiker und Juso-Chef Kevin Kühnert und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Von Jan Menzel

250 Genossen an einem Werktag, abends bei bestem Wetter im schmucklosen Tagungssaal. Der Neustart ihrer Partei treibt die Mitglieder um. Doch die Meinungen gehen auseinander, wie SPD sich künftig aufstellen muss. "Alles muss auf den Prüfstand, sowohl Programmpunkte als auch Personen," fordert eine Genossin. "Mehr Kontroverse mit dem politischen Gegner", meint ein anderer.



Vorne auf dem Podium sitzen Kevin Kühnert und Michael Müller in cremefarbenen Sesseln. Der Regierende Bürgermeister landet recht schnell beim Partei-Trauma Hartz IV. "Wir haben da von Anfang an eine Politik gemacht gegen große Teile der Bevölkerung. Und irgendwann muss man mal erkennen, dass man die Menschen nicht dazu überreden kann, das gut zu finden", sagt Müller und erntet Applaus.