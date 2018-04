Wer einen Job ablehnt, dem soll Hartz IV komplett gestrichen werden, fordert ein Teil der Berliner CDU. "Verunglimpfend" findet das Berlins Regierender Bürgermeister. Sogar die FDP ist überrascht. Die Debatte um die Grundsicherung nimmt an Schärfe zu.

Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller lehnt schärfere Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger kategorisch ab. "Hartz IV sucht sich niemand aus", sagte Müller am Freitag der Deutschen Presse-Agentur zu einem entsprechenden Vorschlag Berliner CDU-Politiker. "Hartz IV ist die Grundsicherung für Menschen in Not, die allen Menschen gesetzlich zusteht."

Eine weitere Ausgrenzung dieser Menschen durch Kürzungen oder Streichung der Grundsicherung führe zu sozialen Abstiegen und Existenzängsten auch bei allen, die Arbeit haben. "Es ist die Aufgabe von Politik für soziale Sicherheit und Zukunftszuversicht zu sorgen, nicht zu verängstigen", so Müller.