Um 11 Uhr morgens steht Silvia Habekost eigentlich im Operationssaal. Doch an diesem Donnerstag ist sie auf dem Weg zu einer Pressekonferenz. "Es muss sich was ändern. Wir alle sind einfach am Limit. Und werden auch den Patienten nicht gerecht", sagt die Krankenschwester. Deshalb kämpft sie gemeinsam mit Pflegern und Patienten für einen Volksentscheid für "Gesunde Krankenhäuser." Die erste Hürde ist nun genommen – das Abgeordnetenhaus muss sich mit ihrem Anliegen befassen.

Denn seit Anfang Februar sammelte die Initiative bereits jetzt mehr als die 20.000 dafür benötigten Unterschrifte. Die Forderungen: Mehr Investitionen in Berliner Krankenhäuser und verbindliche Personalvorgaben, die im Landeskrankenhausgesetz verankert werden sollen. Möglichst jetzt. Denn die Situation erscheint ihnen unerträglich.