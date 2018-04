Im Streit um den Umgang mit Akten im Amri-Untersuchungsausschuss hat das Berliner Abgeordnetenhaus bekräftigt, dass kein Material verschwunden ist. "Alle Unterlagen sind nach wie vor vollständig", teilte der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, am Donnerstagabend mit. Das habe die Prüfung der Akten ergeben. Bereits bei einer ersten Prüfung hatte die Parlamentsverwaltung keine fehlenden Akten festgestellt .

Allerdings sei der Umgang mit dem Material teilweise "nicht sachgerecht" gewesen, so Wieland. "Sie hätten nicht umsortiert oder neu etikettiert werden dürfen."

Die Senatsjustizverwaltung hatte vor einigen Tagen öffentlich bemängelt, dass Ordner in dem Ausschuss etwa neu beklebt und die Sortierung durcheinander gebracht worden seien. Der Vorsitzende des Untersuchungsgremiums, Burkhard Dregger (CDU), hatte daraufhin kritisiert, dass die Vorwürfe öffentlich gemacht worden seien. Das habe der Integrität des Ausschusses "schweren Schaden" zugefügt. CDU und FDP hatten zudem Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) aufgefordert, seinen Pressesprecher Sebastian Brux zu entlassen. Der hatte per Twitter am Karfreitag die Debatte über mutmaßlich manipulierte Amri-Akten losgetreten.