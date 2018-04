Skeptiker Berlin Dienstag, 03.04.2018 | 22:09 Uhr

Ein Sprecher des Abgeordnetenhauses von Berlin ist weder Bediensteter der aktenführenden Stelle noch kann er wissen, aus welchem Inhalt und in welcher Form der gesamte Aktenvorgang der Senatsjustizverwaltung bei der Übergabe an den Untersuchungsausschuss bestand. Es wäre also bedeutend zu erfahren, auf welcher Basis seine Tatsachenbehauptung erfolgt, dass keine schlampige Aktenführung durch den Leiter des Untersuchungsausschusses stattfand.