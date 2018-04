Der Weg für Straßenumbennungen im sogenannten Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding ist frei. Der Kulturausschuss des zuständigen Bezirks Berlin-Mitte empfahl in seiner Sitzung am Mittwochabend, die Lüderitzstraße, den Nachtigalplatz und die Petersallee umzubenennen. Das teilte das Bündnis Decolonize Berlin am Donnerstag mit.

Künftig werden die Straßen benannt nach: der Anti-Apartheid-Kämpferin Anna Mungunda, dem Nama-Widerstandführer Cornelius Fredericks, dem Antikolonialisten Rudolf Duala Manga Bell und seine Frau Emily aus Kamerun und der tansanischen Maji-Maji-Widerstandsbewegung gegen die deutschen Kolonialherren. Die Petersallee bekommt dabei zwei neue Straßennamen. Die eine Hälfte soll Maji-Maji-Allee heißen, die andere Anna Mungunda.