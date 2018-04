Drei Straßen mit den Namen deutscher Kolonialherrn im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding werden umbenannt. Wie die Bezirksverordnetenversammlung Mitte am Donnerstag beschloss, soll die Lüderitzstraße in Zukunft Cornelius-Frederiks-Straße heißen. Frederiks starb 1907, er führte den Widerstands des Nama-Volks in der einstigen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, an.



Der Nachtigall-Platz soll künftig Bell-Platz heißen - in Erinnerung an Rudolf Doula Manga Bell (1873-1914), König der Duala im heutigen Kamerun, der sich mit seiner Frau Emily (1881-1936) gegen die Kolonialherrschaft auflehnte. Das Bezirksamt muss der Umbenennung noch zustimmen.