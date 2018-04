imago/snapshot-photography/F.Boillot Audio: Radioeins | 29.04.2018 | Bild: imago/snapshot-photography/F.Boillot

Aktion "Kopf hoch" gegen Antisemitismus - Aktivisten verteilen 10.000 Kippot in Berliner Parks

29.04.18 | 12:00 Uhr

Nach der Aktion "Berlin trägt Kippa" wollen Aktivisten heute erneut auf Antisemitismus aufmerksam machen. Sie wollen 10.000 Kippots verteilen. Um öffentliche Bekenntnisse zur jüdischen Religion gehe es ihnen dabei nicht.



Nach der Demonstration mit Kippa in Charlottenburg am vergangen Mittwoch wollen Aktivisten am Sonntag "einen Schritt weiter gehen", wie sie auf Facebook schreiben: Ab 12 Uhr verteilen sien 10.000 Kippots in Berliner Parks. Ziel der Aktion "Kopf hoch" sei es, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sagte einer der Organisatoren, Jannik Schäfer, im rbb. Man wolle vor allem auf Antisemitismus aufmerksam machen.

"Wie fühlt es sich an, Kippa zu tragen?"

Die Kippot werden ab 12 Uhr im Volkspark Friedrichshain und im Treptower Park, ab 13 Uhr im Mauerpark und ab 13.30 Uhr im Monbijoupark, im James-Simon-Park, im Lustgarten und im Weinbergspark verteilt. Abschlusskundgebung ist um 17 Uhr im Lustgarten. "Mit diesem kleinen Überraschungsgeschenk wollen wir die Menschen ermutigen und herausfordern, sich selbst zu prüfen", kündigten die Organisatoren an. "Wie fühlt es sich an, eine Kippa im öffentlichen Raum zu tragen? Wie fühlt es sich an, außerhalb einer Gruppe von Gleichgesinnten als anders wahrgenommen zu werden?"

Man respektiere, wenn jemand die Kippa nicht annehmen möchte

"Wir wollen nicht öffentliche religiöse Bekenntnisse fordern, sondern mit den Leuten ins Gespräch gehen, die Kippa in die Hand geben und sagen: Probier’s mal aus!" – so Jannik Schäfer im rbb. Er erklärt: Er wolle nicht, dass man Angst haben muss, Kippa zu tragen. "Da sollte jeder wirklich frei sein dürfen, sich so zu seinem Glauben zu bekennen, wie er eben möchte". Man respektiere selbstverständlich auch, wenn jemand keine Kippa annehmen möchte.

Es habe auch viel Kritik an den letzten Kippa-Demonstrationen gegeben. "Das hat mich ehrlich gesagt sehr darin bestärkt, dass wir uns sehr wohl dafür einsetzen müssen, weil Nichtstun keine wirkliche Option ist", so der Organisator im rbb. Anlass der Kippa-Aktionen ist unter anderem ein Angriff auf einen Kippa tragenden Mann. In mehreren deutschen Städten hatten sich tausende Menschen solidarisch mit den in Deutschland lebenden Juden gezeigt und gegen den wieder aufkeimenden Antisemitismus protestiert. Unter dem Motto "Berlin trägt Kippa" trugen in Berlin, Erfurt, Potsdam, Magdeburg und Köln Demonstrationsteilnehmer als Zeichen der Solidarität eine Kippa, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung.