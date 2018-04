Als Alternative zur gescheiterten Kreisreform will Brandenburg künftig den freiwilligen Zusammenschluss von Gemeinden stärker fördern - und stellt dafür millionenschwere Förderungen in Aussicht. Innenminister Schröter kann sich zwei Modelle vorstellen.

Nach der gescheiterten Kreisgebietsreform will die Brandenburger Landesregierung künftig den freiwilligen Zusammenschluss und die Zusammenarbeit von Gemeinden und Kommunen stärker fördern. Neben der amtsfreien Gemeinde und den Ämtern sollen dazu zwei neue Verwaltungsmodelle eingeführt werden: die Verbandsgemeinde und die sogenannte Mitverwaltung. Das geht aus einem am Dienstag vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf hervor.

Zum einen können sich mehrere Orte zu sogenannten Verbandsgemeinden zusammenschließen und zum Beispiel den Betrieb von Kitas und Schulen gemeinsam organisieren. In einem zweiten Modell können sich kleine Gemeinden von einer größeren mitverwalten lassen. Gerade in von Bevölkerungsrückgang betroffenen Regionen solle so eine leistungsfähige Verwaltung erhalten werden, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam.