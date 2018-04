Robert R. Erkner Mittwoch, 18.04.2018 | 10:14 Uhr

Das ist die Kehrseite der Zuwanderung aus muslimischen Ländern. Natürlich kommen sie so, wie sie sind. Mit allen Konflikten und Problemen, die es auch in ihrer Heimat gab. Und einige von ihnen sind antisemitisch, einige im Bürgerkrieg verroht und einige sind Gefährder (Islamisten). Nicht alles waren Ärzte. Genau genommen fast keiner.



Wer sich da jetzt wundert, ist naiv. Wer das eine will, muss mit dem anderen leben. Oder glaubt irgendwer ernsthaft, mit Empörung oder ein paar guten Worten in den Schulen wird sich daran etwas ändern? Für erkennbare Juden gibt es wieder viele gefährliche Gebiete, nicht nur in Berlin. Wer das nicht will, hätte 2015 nachdenken sollen. Jetzt ist es zu spät, denn unser milde Rechtssaat und unser überfordertes kleinstaatliche Bildungssystem kann hierbei genau eines ausrichten: garnichts.



Wer 2015 am Münchener Hauptbahnhof jubelte, darf bitte heute den hier lebenden Juden erklären, wieso sie in Deutschland wieder verfolgt und angegriffen werden. Ich schäme mich dafür.