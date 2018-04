"Das ist eins der ersten Dinge, um die ich mich kümmern werde, wenn ich im Amt bin", sagte Klein am Donnerstag im Inforadio vom rbb. Zwar gebe es "einige gute regionale Initiativen", die solche Fälle erfassten, wie die Recherche- und Informationsstelle gegen Antisemitismus in Berlin. Bundesweit gebe es das aber noch nicht.

Um konkrete Maßnahmen gegen Antisemitismus entwickeln zu können, müsse man wissen, "wo sitzt der Antisemitismus ganz genau, wo kommt er her", so Klein. Das Vorgehen gegen solche Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft sei allerdings eine Aufgabe, "die nur mittel- und langfristig zu lösen ist".

Rund 2.500 Menschen sind am Mittwochabend in Berlin gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen. Die Kundgebung in Charlottenburg stand unter dem Motto "Berlin trägt Kippa". Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, warnte davor, das Problem kleinzureden. Leider glaube die nicht-jüdische Mehrheit hierzulande, es gebe kaum noch Judenhass. Die Realität sehe aber anders aus, so Schuster.

In Potsdam beteiligten sich etwa 200 Menschen an der Aktion "Potsdam trägt Kippa". Auch in anderen deutschen Städten gab es Kundgebungen.

Sendung: Inforadio, 26.04.2018, 06.00 Uhr