Geschlechtsverkehr in der Öffentlichkeit, Krach in den Abendstunden, Müll in den Straßen: Die Menschen im Kurfürstenkiez in Berlin-Mitte wollen dort zwar nicht wegziehen, aber ihre Zeit verbringen sie lieber woanders. Das will Bezirksbürgermeister von Dassel ändern.

Wenig überraschend stört die Menschen in dem Gebiet die Prostitution am Straßenstrich am meisten. Dabei seien in den Antworten "gleichermaßen die Ansprache von Sexarbeiterinnen und der Vollzug des Geschlechtsverkehrs in der Öffentlichkeit" genannt worden, so von Dassel in einer Mitteillung. Auch Müll und Fäkalien, Lärm und Baustellen seien Störfaktoren.

Rund 60 Prozent der Anwohner fühlten sich vor allem in den Abendstunden zwischen 22 Uhr und Mitternacht gestört, 40 Prozent haben angegeben, bereits am Nachmittag ab 16 Uhr beeinträchtigt zu sein.