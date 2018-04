Erneut wird die Klage einer Berliner Lehrerin gegen das Kopftuch-Verbot an allgemeinbildenden Schulen verhandelt. Die Frau will an einer Grundschule unterrichten. Das Land Berlin erlaubt das aber mit Verweis auf das Neutralitätsgesetz nicht.

Das Kopftuchverbot für Lehrerinnen an allgemeinbildenden Schulen in Berlin beschäftigt weiter das Arbeitsgericht. Am Montag verhandelt das Gericht die Klage einer Lehrerin gegen das Land Berlin, die an einer Grundschule beschäftigt werden will. Das Land Berlin erlaubt das mit Verweis auf das Neutralitätsgesetz nicht.

Das Land Berlin hatte im vergangenen Jahr eine Lehrerin eingestellt, um sie an einer Grundschule einzusetzen. Dann stellte die Verwaltung fest, dass die Lehrerin Kopftuch trägt, und wies sie daraufhin einem Oberstufenzentrum zu. Dagegen hat die Lehrerin geklagt.