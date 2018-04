rbb/ Abendschau Video: Abendschau Archivaufnahmen| 13.04.1968 | Bild: rbb/ Abendschau

50. Jahrestag des Attentats auf Rudi Dutschke - Schüsse, die noch lange nachhallen

10.04.18 | 18:00 Uhr

Für die einen war er ein Idol, für die anderen Bürgerschreck und Hassfigur – Rudi Dutschke. Am 11. April 1968 verletzte ihn ein Rechtsextremer lebensgefährlich. Das Attentat löste die größten Straßenschlachten aus, die die BRD bis dahin erlebt hatte. Von Daniela Sting

"Die Schüsse vom Gründonnerstag werden noch lange nachhallen in Deutschland", schrieb der spätere "Zeit"-Chefredakteur Theo Sommer eine Woche nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. Im April 1968 schoss ein junger Hilfsarbeiter auf den damals 28-jährigen Vorsitzenden der Studentenbewegung am Berliner Kurfürstendamm und verletzte ihn lebensgefährlich. Für Sommer markierten die Tat und die darauffolgenden Straßenschlachten der sogenannten Osterrebellion das definitive Ende der Epoche der Nachkriegszeit: Die neue Generation, im Frieden aufgewachsen, fordere nun mit Nachdruck eine neue Welt ein, weil die alte zu brav und zu sehr dem Bestehenden verhaftet sei.



Attentat als Wendepunkt für die Studentenbewegung

Tatsächlich kann das Attentat auf Dutschke ähnlich wie die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf den Studenten Benno Ohnesorg knapp ein Jahr zuvor als weiterer Wendepunkt in der Frage betrachtet werden, wie die Studentenbewegung ihre Ziele durchsetzen wollte. Dutschke war im Januar 1965 in den Berliner "Sozialistischen Deutschen Studentenbund" (SDS) eingetreten und schnell zu einem der Wortführer geworden. Als politischer Vordenker stand er für öffentlichkeitswirksame Aktionen – legale wie illegale. Sein Satz: "Ohne Provokationen werden wir gar nicht wahrgenommen" wurde zu einem Leitmotiv der Bewegung. Spätestens seit dem Vietnam-Kongress im Februar 1968 war der aus Schönefeld bei Luckenwalde stammende Dutschke der Star der außerparlamentarischen Opposition (APO). Mit radikal-sozialistischen Ideen kämpfte die Bewegung gegen verkrustete Gesellschaftsstrukturen, die fehlende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, das verstaubte Hochschulwesen, die große Koalition und den Vietnamkrieg.

Zwar war Dutschke auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte im Herbst 1967 frustriert, dass die Strategie der Provokation im Klima der vom Wirtschaftswunder betäubten 1960er-Jahre nicht fruchtete. Doch er lehnte es ab, dass bei Protestaktionen Menschen verletzt oder gar getötet wurden. Seine grundsätzliche Haltung zur Gewaltanwendung ist allerdings komplex und umstritten. Militante Aktionen gegen Sachen, Einrichtungen des Staates oder der Springerpresse hielt er für legitim. Zugleich träumte er von einer Art Stadt-Guerilla, die Sabotage-Akte durchführte – ein Konzept, das später die RAF übernimmt. Dutschkes Frau Gretchen schildert in ihrer Biografie, wie ihr Mann Dynamitstangen im Kinderwagen von Sohn Hosea-Che versteckte und mitsamt dem Baby in eine konspirative Wohnung fuhr. Mit dem Sprengstoff wollte er ein Schiff mit Kriegsmaterial für den Vietnamkrieg in die Luft jagen. Diesen gemeinsam mit dem italienischen Verleger Giangiacomo Feltrinelli ausgeheckten Plan begrub Dutschke allerdings wieder.

Als Wortführer der Studentenbewegung wurde Dutschke zugleich auch zu einer der Haupt-Hassfiguren für die Gegner. | Bild: dpa / Hemann

Dutschke auf Kurfürstendamm von drei Kugeln getroffen

Durch seine exponierte Stellung als Stimme und Gesicht der Studentenbewegung wurde Dutschke zum Feindbild Nummer Eins für viele, die in der revolutionären Dynamik eine Bedrohung sahen. Am Gründonnerstag vor 50 Jahren, dem 11. April 1968, wurde ihm das zum Verhängnis.

Gerade einmal 23 Jahre alt war der Attentäter Josef Bachmann, ein Hilfsbauarbeiter. Mit dem Nachtzug war er von München nach Berlin gefahren. Bei sich trug er zwei Pistolen und einen Zeitungsartikel aus der rechtsextremen "Deutschen Nationalzeitung". In einer Art Steckbrief waren dort fünf Fotos von Dutschke und der Aufruf "Stoppt Dutschke jetzt! Sonst gibt es Bürgerkrieg" abgedruckt. "Spiegel"-Recherchen ergaben, dass Bachmann schon lange vor dem Mordversuch in Kontakt mit der Neonazi-Szene im niedersächsischen Peine war. Dort hatte er auch Schießen geübt und Waffen gekauft. Dutschkes Melde-Adresse, das SDS-Büro am Kurfürstendamm 141, erhielt Bachmann gegen eine Gebühr von einer Mark bei der Meldestelle der Polizei. Um 16:38 Uhr traf Bachmann am Kurfürstendamm auf Dutschke, der mit dem Rad unterwegs war. Mit einem Revolver schoss der Rechtsextreme auf den Studentenführer, er soll dabei "Du dreckiges Kommunistenschwein" gerufen haben.

Am Tatort am Kurfürstendamm stehen Passanten vor den Schuhen Dutschkes. | Bild: dpa / akg-images

Dutschke wurde von drei Kugeln getroffen, erlitt schwere Gehirnverletzungen, überlebte aber. Der Täter Bachmann wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt und nahm sich 1970 im Gefängnis das Leben.

Straßenschlachten am Berliner Springer-Hochhaus

Politisch hatte das Attentat weitreichende Folgen. Aus der bis dahin friedlichen Protestbewegung wurde eine Studentenrevolte, die fast alle Universitätsstädte erfasste. Zunächst war die Springerpresse Hauptziel: Studierende, Schüler und Angestellte warfen dem Verlag und seinen Tageszeitungen systematische Hetze gegen die Studentenbewegung vor. Sie machten die Springerpresse für das Attentat mitverantwortlich, die 70 Prozent des West-Berliner-Zeitungsmarktes beherrschte und Dutschke unter anderem als "Rädelsführer der Krawallmacher" bezeichnet hatte. Im Februar vor dem Attentat hatte die "Bild"-Zeitung dazu aufgerufen, den "Terror" der "Jung-Roten" zu stoppen. Noch am Abend nach der Tat kamen im Audimax der TU Berlin etwa 2.500 APO-Aktivisten zusammen und zogen zum Springer-Hochhaus in der Kreuzberger Kochstraße. Dort eskalierte die Demonstration innerhalb kurzer Zeit in eine Straßenschlacht zwischen Studenten und Polizisten. Wie erst später bekannt wurde, hatte sich ein V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes, Peter Urbach, unter die Demonstranten gemischt. Er verteilte Molotow-Cocktails und zeigte den anderen Protestierenden, wie sie die Ausliefer-Fahrzeuge des Springer-Konzerns umstürzen konnten, damit Benzin auslief.

Polizisten versuchen am Karfreitag, einen Tag nach dem Attentat, Demonstranten auf dem Kurfürstendamm zurückzudrängen. | Bild: dpa / Chris Hoffmann

Protestwelle an Ostern erfasst weitere Städte

Auch an den Ostertagen kam es zu Straßenschlachten in Berlin, die sich auf viele andere westdeutsche Städte ausweiteten. Bis Ostermontag lieferten sich etwa 11.000 Demonstranten in Hamburg, Hannover, Frankfurt, Köln, Essen, Esslingen und München Auseinandersetzungen mit der Polizei. Verlagshäuser, Druckereien und Redaktionen des Springer-Konzerns wurden Ziel von Ausschreitungen. Mehr als 60.000 Menschen beteiligten sich an Blockaden an den Springer-Druckereien, mit denen die Auslieferung von Zeitungen zu verhindert werden sollte. In München kamen ein Fotograf und und Student durch Steinwürfe ums Leben, bundesweit wurden mehrere hundert Menschen verletzt. In Paris, Brüssel, Amsterdam, Rom, Mailand, Wien, Prag, Oslo und Stockholm gab es Protestaktionen vor den deutschen Botschaften und Konsulaten.

Langfristig trieb das Attentat einen weiteren Keil in die sich bereits anbahnende Aufsplittung der Studentenbewegung: Die einen setzen auf Gewalt, andere auf den Terror der RAF oder der "Bewegung 2. Juni", wieder andere entschieden sich für den Marsch durch die Institutionen, wie ihn auch Dutschke propagiert hatte.

Dutschke stirbt an Spätfolgen des Attentats

Rudi Dutschke selbst brauchte lange, um sich nach den schweren Verletzungen Sprache und Gedächtnis wieder anzueignen. Danach widmete er sich zunächst seiner wissenschaftlichen Karriere und promovierte als Soziologe. Erst ab 1972 beteiligte er sich wieder an politischen Debatten in Deutschland, gegen Ende des Jahrzehnts engagierte er sich für die Gründung der Partei "Die Grünen". Elf Jahre nach dem Attentat, an Heiligabend 1979, starb Dutschke im dänischen Aarhus an den Spätfolgen des Angriffs: Er ertrank bei einem epileptischen Anfall in der Badewanne. Seine Frau Gretchen Dutschke zog danach mit den drei Kindern in ihr Heimatland USA, lebt aber seit 2010 wieder in Deutschland. Nach jahrelangen politischen und gerichtlichen Auseinandersetzungen wurde ein Teil der Berliner Kochstraße 2008 in Rudi-Dutschke-Straße umbenannt.