Die CSU hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch zum Verzicht auf ihr Bundestagsmandat aufgefordert. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte am Montag zu den fremdenfeindlichen Tweets von Storchs nach der Amokfahrt von Münster, "wer dieses Ereignis in der Weise ausschlachtet wie es Frau von Storch getan hat, der hat in einem Parlament in Deutschland nichts verloren".

Auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), warf der AfD-Politikerin "einseitige Hetze" vor. Die Tweets von Storchs seien "unsäglich" und "für das Klima in der Gesellschaft, den Zusammenhalt in der Gesellschaft unverantwortlich", sagte Reul am Montag im Deutschlandfunk.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer forderte die AfD-Spitze auf, Position zu beziehen. "Die entscheidende Frage an die AfD und die Führung der AfD ist, inwieweit sie solche Mitglieder in ihren Reihen in der Bundestagsfraktion und an prominenter Stelle in der Partei duldet", sagte Kramp-Karrenbauer.