Steffen Berlin Mittwoch, 04.04.2018 | 12:28 Uhr

An diesem Beispiel zeigt sich sehr deutlich, wie auch unsere Demokratie immer noch von den christlichen Kirchen beeinflusst, ja teilweise dominiert wird. Es sind eben nicht immer nur die christlichen Werte, die unsere Demokratie beeinflussen, es ist nur all zu oft der Glaube und die Kirchen selbst.

Die christlich geprägte Definition als menschliches Leben ab der Empfängnis ist wissenschaftlich so nicht haltbar. Daher möchte ich als Mann auch nicht darüber bestimmen, ob eine Frau eine Schwangerschaft austrägt oder eben in der Frühphase (in der die Organe noch gar nicht ausgebildet sind) abbricht. Einzig und allein die Betroffene hat darüber zu entscheiden, es ist ihr Körper, der durch die Schwangerschaft belastet wird. Ich finde es begrüßenswert, Hilfs- und Beratungsangebote voranzustellen, damit eine Frau diesen Schritt vielleicht nicht gehen muss, entscheiden muss sie aber selbst dürfen. Dazu gehört auch, sich vorher bei Ärzten frei informieren zu können. Weg mit dem Werbeverbot!