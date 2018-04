"Tag der Arbeit" am 1. Mai

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich zum Tag der Arbeit am 1. Mai erneut für ein solidarisches Grundeinkommen ausgesprochen. Neue Ansätze seien nötig, um die Modernisierungsprozesse zu bewältigen, hieß es in einer Presseerklärung der Senatskanzlei. Müller hatte bereits im vergangenen Jahr einen entsprechenden Vorstoß unternommen und damit eine Grundsatzdebatte nicht nur in der SPD angestoßen.

Müller rief in der Mai-Erklärung dazu auf, die digitale Arbeitswelt der Zukunft sozial zu gestalten. Zukunftsfähigkeit drücke sich auch im Umgang mit der Automatisierung aus, bei der Arbeitsplätze in allen Bereichen wegzufallen drohten. Die Politik müsse gemeinsam mit den Tarifpartnern für eine soziale Zukunft sorgen. Auf der Berliner Kundgebung des Deutschen Gewerktschaftsbundes (DGB) am Dienstag wird Müller ein Grußwort sprechen.

In seinem Aufruf zum 1. Mai hatte der Gewerkschaftsbund am Sonntag unter anderem vor der Entstehung eines "digitalen Proletariats" gewarnt. Bereits heute würden in der sogenannten digitalen Plattform-Ölonomie über zwei Millionen Menschen arbeiten. DGB-Chef Reiner Hoffmann befürchtet vor diesem Hintergrund "moderne Sklaverei".

Auch Menschen in der Internet- und IT-Branche bräuchten Pausen und müssten sozial abgesichert sein, sagte der Gewerkschaftschef der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es könne nicht nicht sein, dass der Acht-Stunden-Tag aufgelöst werde und es keine elfstündigen Ruhezeiten mehr gebe.