"Wir sind in der zweiten Woche, weil die erste noch nicht ganz ausreichend war", sagte der Verdi-Betriebsgruppensprecher Stefan Ehricht am Dienstag dem rbb. "Die zweite Woche wird wahrscheinlich auch unterstützt werden, die Polizei hat schon ihre Beretitschaft bekundt, der Betriebrat des Vivantes-Klinikum war schon hier, und ich denke mal, demnächst wird hier ein Feuerwehrmann neben einem Polizisten und auch vielleicht einer Krankenschwester sitzen."

"Berlin brennt" noch länger - die Protestaktion vor dem Roten Rathaus wird ausgeweitet, gab ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag in Berlin bekannt. Seit dem 26. März demonstrieren Feuerwehrleute unter dem Motto, um auf die aus ihrer Sicht untragbaren Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen - rund um die Uhr, hinter einer brennenden Tonne. Geplant war zunächst eine Woche.

Vor allen Dingen kritisieren die Rettungskräfte das Personal fehle. Nach Jahren des Sparens sehen sie sich nun völlig überlastet - nicht mehr imstande dazu, ihren Aufgaben in der geforderten Qualität nachzukommen. Der Fuhrpark der Berliner Feuerwehr ist veraltet, auch Wachen sind sanierungsbedürftig. Dazu kommt, dass Beamte in Berlin im Bundesvergleich schlecht bezahlt werden. "Es muss dringend sofort Verbesserungen geben, so geht es nicht weiter", sagte Roland Tremper, stellvertretender ver.di-Landesbezirksleiter, am Dienstag.

Der Berliner Senat hat argumentiert, dass er schon Verbesserungen auf den Weg gebracht habe, darunter etwa 350 neue Stellen und neue Einsatzfahrzeuge. Doch diese Zusagen, die der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) auch vor Ort wiederholt hat, reichen aus Sicht der Gewerkschaften und der Feuerwehrleute längst nicht aus. Es gebe Kollegen, die Hunderte Überstunden angesammelt haben, sagte Ehricht. Und für die zugesagten neuen Kollegen gibt es nicht einmal genug Ausbilder, Räume und Fahrzeuge. Für Kollegen aus anderen Bundesländern lohnt es sich finanziell nicht, nach Berlin zu wechseln.

Die Mahnwache hinter der brennenden Tonne wollen die Feuerwehrleute mindestens bis 9. April fortführen.