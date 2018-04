Pro Jahr rufen eine Million Berliner die 115 an

Das Bürgertelefon in Berlin, das unter der Rufnummer 115 zu erreichen ist, wird von den Bürgern offenbar gut angenommen. Wie der "Tagesspiegel" am Freitag berichtet [externer Link], wählen rund eine Million Bürger pro Jahr die Behörden-Hotline.



Viele Anrufer wollen zum Beispiel wissen, welche Behörde für ihr Anliegen zuständig ist. Sehr häufig wird bei Anrufen auf der 115 auch nach Öffnungszeiten gefragt oder nach Unterlagen, die beim Besuch in der Behörde benötigt werden. Viele Fragen beziehen sich auch auf entstehende Verwaltungskosten: Wie viel Geld kostet zum Beispiel ein neuer Reisepass?

Die Informationen vor dem Gang zum Amt einzuholen, spart Zeit – und Personal in den Behörden, etwa, weil Bürger wegen vergessener Unterlagen nicht noch mal kommen müssen. Das soll den Landeshaushalt entlasten.