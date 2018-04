Gegen steigende Mieten und knappen Wohnraum in Berlin wollen Mieterinitiativen am Samstag demonstrieren. Der Demonstrationszug soll ab 14 Uhr vom Potsdamer Platz nach Kreuzberg und Schöneberg führen. Mehrere Tausend Teilnehmer werden erwartet.

Aufgerufen dazu hat ein breites Bündnis von mehr als 180 Berliner Bürgerinitiativen und Vereinen. Die Initiatoren fordern einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungs- und Mietenpolitik. Wohnen dürfe kein Geschäftsmodell sein und Häuser dürften nicht für Gewinn gebaut werden, heißt es in dem Aufruf zur Demonstration. Menschenwürdiges Wohnen sei ein Grundbedürfnis.

In vielen Berliner Bezirken haben sich die Mietpreise in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Wie eine Datenauswertung von rbb|24 zeigt, steigen die Mieten in Berlin weiter rasant an - wenn auch in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich stark und auf unterschiedlichem Niveau.

Verbraucherschützer empfehlen, nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens für die Miete auszugeben. Auch Vermieter richten sich bei der Auswahl potentieller Mieter unter anderem nach diesem Richtwert. Doch an vielen Stellen in Berlin müssen Mieter inzwischen tiefer in die Tasche greifen. In Mitte etwa müssen sie im Schnitt 40 Prozent des Einkommens für die Miete ausgeben.

Mindestens 194.000 Wohnungen müssten in Berlin bis 2030 entstehen, um den Bedarf vor allem an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Doch der Rot-Rot-Grüne Senat hinkt seinen selbstgesteckten Zielen hinterher.