Bild: dpa/Christian Charisius

Neue Zahlen der Bundesagentur - Fast jedes dritte Kind in Berlin lebt von Hartz IV

04.04.18 | 19:03 Uhr

Die Zahl der Minderjährigen, die in Deutschland von Hartz IV leben, ist seit 2013 deutlich gestiegen. Stark betroffen sind vor allem Kinder aus Flüchtlingsfamilien. In Berlin lebt inzwischen fast jedes dritte Kind von staatlicher Grundsicherung.

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland sind auf Hartz IV angewiesen. Das geht aus neuesten Zahlen hervor, die die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg vorgelegt hat. Demnach lebten im Juni 2017 rund 2,05 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in Familien, die wegen längerer Arbeitslosigkeit oder zu geringer Einkünfte auf Hartz IV angewiesen waren. Das sind 5,2 Prozent mehr als im Juni 2016 und fast acht Prozent mehr als im Juni 2013.

Jedes dritte Kind in Berlin lebt von Hartz IV

Ob ein Kind auf Hartz IV angewiesen ist, hängt allerdings stark von der Region ab, in der seine Familie lebt. Besonders eklatant ist die Lage in Berlin. In der Hauptstadt war im vergangenen Jahr knapp jedes dritte Kind auf Hartz IV angewiesen. Insgesamt lebten im Juni vergangenen Jahres in der Hauptstadt 175.341 Minderjährige in Familien, die wegen Jobverlusts oder zu geringen Lohns von der staatlichen Grundsicherung abhingen. Damit lag die Hilfequote mit 30,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen doppelt so hoch wie Bundesdurchschnitt mit 14,6 Prozent.



Hintergrund imago/Steffen Schellhorn Sozialbericht 2017 Berlin und Brandenburg - Immer mehr Berliner sind von Armut bedroht In Berlin sind mehr Menschen von Armut bedroht als in jedem anderen Bundesland. Besonders gefährdet sind Kinder. Das Risiko ist allerdings je nach Bezirken unterschiedlich verteilt. Diese regionalen Unterschiede zeigen sich auch in Brandenburg.

In Brandenburg war jeder Siebte unter 18 Jahren auf Hartz IV angewiesen. Im Juni 2017 lebten knapp 60.000 oder 15,2 Prozent in einer Familie, die Grundsicherung bezog. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ist die Quote damit weiter gesunken - damals lag sie noch bei 15,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es sogar 17,4 Prozent. Experten gehen davon aus, dass sich dabei vor allem die bessere Lage auf dem brandenburgischen Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Das geringste Risiko, bereits von Kindesbeinen an auf die staatliche Grundsicherung angewiesen zu sein, hat man in Bayern, wo lediglich 6,8 Prozent der unter 18-Jährigen in Familien mit Hartz-IV-Bezug leben, gefolgt von Baden-Württemberg mit einer sogenannten Hilfsquote von 8,4 Prozent.



Jedes dritte Kind in Berlin lebt von Hartz IV

Ob ein Kind auf Hartz IV angewiesen ist, hängt allerdings stark von der Region ab, in der seine Familie lebt. Besonders eklatant in die Lage in Berlin. In der Hauptstadt war im vergangenen Jahr knapp jedes dritte Kind auf Hartz IV angewiesen. Insgesamt lebten im Juni vergangenen Jahres in der Hauptstadt 175.341 Minderjährige in Familien, die wegen Jobverlusts oder zu geringen Lohns von der staatlichen Grundsicherung abhingen. Damit lag die Hilfequote mit 30,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen doppelt so hoch wie Bundesdurchschnitt mit 14,6 Prozent.



In Brandenburg war jeder Siebte unter 18 Jahren auf Hartz IV angewiesen. Im Juni 2017 lebten knapp 60.000 oder 15,2 Prozent in einer Familie, die Grundsicherung bezog. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt ist die Quote damit weiter gesunken - damals lag sie noch bei 15,5 Prozent. Vor fünf Jahren waren es sogar 17,4 Prozent. Experten gehen davon aus, dass sich dabei vor allem die bessere Lage auf dem brandenburgischen Arbeitsmarkt ausgewirkt hat. Das geringste Risiko, bereits von Kindesbeinen an auf die staatliche Grundsicherung angewiesen zu sein, hat man in Bayern, wo lediglich 6,8 Prozent der unter 18-Jährigen in Familien mit Hartz-IV-Bezug leben, gefolgt von Baden-Württemberg mit einer sogenannten Hilfsquote von 8,4 Prozent.



Starker Anstieg vor allem zwischen 2016 und 2017

Deutschlandweit sei der starke Anstieg auf die wachsende Zahl ausländischer Familien zurückzuführen, die von Arbeitslosengeld II - umgangssprachlich Hartz IV - leben müssen. Wie ein Sprecher der Bundesagentur sagte, ist die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, von 2013 bis 2017 um 102 Prozent gestiegen. Die Zahl deutscher Kinder, die auf Hartz IV angewiesen sind, ist im selben Zeitraum hingegen von gut 1,6 Millionen auf knapp 1,5 Millionen zurückgegangen. Die Zahl deutscher Hartz-IV-Bezieher unter 18 Jahren ist um 8,9 Prozent gesunken, während die Zahl ausländischer Hartz-IV-Empfänger unter 18 Jahren von 289.000 auf 584.000 stieg. Am stärksten fiel der Anstieg zwischen 2016 und 2017 aus, als sich die Jobcenter um immer mehr Flüchtlinge kümmern mussten.

Hintergrund dpa/Kay Nietfeld Michael Müllers Idee für Arbeitslose - "Das Grundeinkommen wäre solidarisch in beide Richtungen" Berlins Regierender Michael Müller (SPD) wirbt für ein "solidarisches Grundeinkommen". Arbeitslose sollen demnach gegen Mindestlohn kommunale Arbeiten übernehmen. Ein Gewinn für alle, so Müller. Billige Arbeitskraft für die Stadt, kritisieren andere.



Auch viele Flüchtlingskinder müssen von Hartz IV leben

Tatsächlich macht sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen seit 2015 deutlich in der Statistik der Bundesagentur bemerkbar. Waren 2013 noch 47.000 Flüchtlingskinder auf Hartz IV angewiesen, stieg ihre Zahl in den folgenden vier Jahren auf 318.000. Am deutlichsten stieg der Zahl junger Syrer, die auf Grundsicherung angewiesen sind: von 7.659 im Jahr 2013 auf 205.200 vier Jahre später. Der Anteil afghanischer Kinder vervierfachte sich im selben Zeitraum auf rund 37.000. Bei Kindern und Jugendlichen aus dem Irak stieg die Zahl um das 2,5-Fache auf rund 51.000. Als Flüchtlinge mit Anspruch auf Hartz IV werden von der Bundesagentur all jene Menschen erfasst, die nicht mehr den Status eines Asylbewerbers haben und entweder eine Aufenthaltsgenehmigung besitzen oder geduldet sind. Wenn sie keine Arbeit finden, müssten in der Regel die Jobcenter für ihren Lebensunterhalt aufkommen, hieß es.

Arbeitsmarktforscher sieht neue Hartz-IV-Gruppen

Aber auch bei Minderjährigen, die aus anderen EU-Staaten nach Deutschland kommen, ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Zwischen 2013 und 2017 hat sich die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in dieser Gruppe auf Hartz IV angewiesen ist, fast verdreifacht: von 33.000 auf 93.000. Dabei stammten gut 30.000 der Kinder aus Bulgarien, fast 28.000 aus Rumänien. Es seien "neue Gruppen in die Grundsicherung gekommen - und das wird bei den Kindern besonders deutlich", sagte Thorsten Lietzmann, der beim Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung (IAB) zum Thema "Grundsicherung und Arbeitsmarkt" forscht. Dass die Zahl der auf Hartz IV angewiesenen inländischen Kinder zuletzt beständig zurückgegangen ist, führt der Arbeitsmarktexperte auf die insgesamt sinkende Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland zurück.

Sendungen: Abendschau und Brandenburg aktuell, 04.04.2018, 19.30 Uhr