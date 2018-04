Der Abgeordnete habe seine Funktion mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte Fraktionschef Sebastian Czaja nach einer Sondersitzung der FDP-Parlamentarier am Donnerstagabend mit. Luthe habe in der Plenarsitzung seine persönliche Meinung vertreten, sagte der Fraktionschef. Zukünftig spreche der Abgeordnete Paul Fresdorf zu religionspolitischen Themen für die Fraktion, so Czaja.

Luthe hatte in der Abgeordnetenhaussitzung am Donnerstag eine fraktionsübergreifende Resolution "Gegen Hass und Intoleranz - für Menschenwürde und Religionsfreiheit" kritisiert. So sah er in einigen Formulierungen eine "Gleichsetzung von Angriffen auf Juden mit irgendwelchen anderen Angriffen auf Menschen in Deutschland". Dies widerspreche der Staatsräson, wonach Deutschland vor dem Hintergrund des Holocaust eine besondere Verantwortung für die Entfaltung jüdischen Lebens trage.

Applaus bekam Luthe dafür nur von der AfD, nicht aber von seiner eigenen Fraktion. Bei den anderen Parteien lösten seine Äußerungen Empörung, Entsetzen und Proteste aus.

Gut eine Woche nach dem Angriff auf einen Kippa tragenden jungen Mann in Berlin wollte das Abgeordnetenhaus mit der beschlossenen Resolution ein Zeichen setzen. Darin wird das Recht aller Bürger unterstrichen, "ihre religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisse ungestört, ohne Angst vor Verfolgung oder Gewalt auch öffentlich zu leben".