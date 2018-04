Seit 2017 werden an der früheren Teske-Schule in Schöneberg Kinder und Jugendliche unterrichtet, die nach Deutschland geflüchtet sind. Wie der rbb jetzt erfuhr, sollen im August wieder neue Schüler aufgenommen werden - trotz Kritik von Bildungsexperten.

An der Schule am Tempelhofer Weg, einem Gewerbegebiet im Ortsteil Schöneberg, lernen fast ausschließlich junge Flüchtlinge. Die Lehrer sehen die vier Willkommensklassen an diesem Standort als Schutzraum für die Jugendlichen. Diese seien oft traumatisiert, weil sie in ihren Heimatländern Syrien, Irak oder Afghanistan den Krieg erlebt hätten, schilderte Francis Monye, einer der Klassenlehrer, dem rbb die Situation.



Zuvor - an ihren alten Schulen - seien die Flüchtlinge bei ihren Mitschülern auf wenig Verständnis gestoßen, teilweise seien sie sogar beleidigt worden. "Seitdem sie hierher gekommen sind, haben sie sich viel besser gefühlt, weil sie diese Belastung nicht mehr haben. Fast alle haben gleiche Erfahrung, sie sind nett zueinander", so Monye.