M.S. Berlin Montag, 30.04.2018 | 19:47 Uhr

Im Grunde ist es so gut wie nichts...... die Zulage steigt nur um ein paar Euro, die 44 statt 48 Std. In der Woche bedeutet mit der Umstellung des Dienstzeitmodels, dass man viel öfter zur Arbeit muss, womit die eingesparte Arbeitszeit wieder im Berufsverkehr verloren geht. Aber da man aus Personalmangell weiter mindestens 48 Std. die Woche arbeitet, verlieren viele sogar Zeit für die Familie. Voher hatte man 2-3 Dienste a 24 Std. mit An-und Abfahrt die Woche, so hat man 4-6 Dienste die Woche mit An und Abfahrt. Man hat mit Kinder ,viel mehr zu planen und verbraucht mehr Zeit im Berufsverkehr, von den zusätzlichen Kosten für Benzin garnicht zu sprechen. Im Endeffekt ist es keine Verbesserung, sonder für viele Kollegen eine Verschlechterung! Finanziell und Zeitlich! Da wird auf den Wachen keine Freude aufkommen!