Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines Islam-Instituts an der Berliner Humboldt-Universität: Ein zweiter muslimischer Verband hat seine Unterstützung zugesagt. Andere Verbände aber zögern noch.

Im Streit um das Islam-Institut an der Humboldt-Universität Berlin gibt es Bewegung: Auch der Zentralrat der Muslime wird den Kooperationsvertrag mit Senat und Humboldt-Universität unterschreiben. Das ist das Ergebnis eines Vermittlungsgesprächs am Freitagnachmittag in der Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung. Zuvor hatte bereits die Gemeinschaft der Schiitischen Gemeinden zugesagt.