Interview | Aiman Mazyek zur Kippa-Aktion - "Antisemitismus ist eine Form der Menschenverachtung"

25.04.18 | 17:58 Uhr

Auch Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime, zeigt sich solidarisch mit den Juden in Deutschland. An der Kippa-Aktion in Berlin will er teilnehmen. Den Begriff "muslimischer Antisemitismus" lehnt Mazyek im Interview mit dem rbb entschieden ab.



Nach erneuten Übergriffen auf jüdische Mitbürger finden am Mittwochabend in mehreren deutschen Städten Solidaritätsaktionen gegen Antisemitismus statt, unter anderem auch am Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Das Motto lautet "Berlin trägt Kippa". Daran will sich auch Aiman Mazyek beteiligen, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland. Im Interview mit Ingo Hoppe von der rbb-Welle Radio Berlin 88,8 betonte Mazyek, dass der Islam für ihn eine "antirassistische" Religion sei. Jede Form von Antisemitismus sei eine "Sünde".

rbb: Lassen Sie uns zuerst reden über den Vorfall in Prenzlauer Berg vor genau einer Woche. Dort hat ein 17-jähriger Flüchtling einen jungen Mann angegriffen, der eine Kippa trug. Als Sie das gehört haben: Was haben Sie gedacht? Jetzt geht es schon wieder los? Aiman Mazyek: Nein, ich war wütend. Vor allen Dingen weil das eine Handlung ist, die völlig meinem Glaubensverständnis widerstrebt und widerspricht. Mein Glaube sagt, dass wir gerade in diesen Zeiten antirassistisch vorgehen müssen. Antisemitismus ist für mich eine Form von Menschenverachtung, und das ist eine Sünde in meinem Glauben. Insofern war ich wütend, dass der Täter solche Eskapaden und solche Dinge von sich gegeben hat und dass er gewalttätig wurde. Und auf der anderen Seite wusste ich natürlich, was das für eine Debatte dann wieder lostritt.

Ich hatte viele Imame in der Sendung - Rabbiner und auch einen Juden, der von einem Deutschen aus Berlin angegriffen wurde. 80 Prozent der Angreifer seien aber muslismische Menschen, vorwiegend junge Männer, sagt dieser Rabbiner. Ist das so? Wenn er das so für sich erlebt hat, dann gilt es nicht für mich, dem zu widersprechen. Ich kann nur die absoluten Zahlen sehen. Und die absoluten Zahlen sprechen eine andere Sprache: dass nämlich der große Teil rechtsradikale Motive hat und dass es Rechtsradikale und Rechte sind, die antisemitische Straftaten verüben. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Opferkonkurrenz eintreten, sondern die nackten Zahlen sagen ganz klar, dass der Antisemitismus nicht klar verortet ist in einem bestimmten Millieu oder so, sondern leider Gottes überall stattfindet. Ich bin ein Verteidiger derjenigen, die gegen diese Entlastungsdebatten sind. Ich will jetzt keinesfalls die Rechtsextremen entlasten. Allein der Begriff "muslimischer Antisemitismus"! Da dreht sich mir der Magen um, weil ich aus meinem Glauben her das nicht akzeptieren oder ableiten kann. Im Gegenteil: Der Islam ist für mich organisch antirassistisch. Ich muss mich gegen all das, was Menschenverachtung oder Menschenfeindlichkeit angeht, wehren. Ich verstehe, das nervt... Nein, es geht nicht um nerven. Wäre ich genervt, würde ich gar nicht bei Ihnen sein. Sondern es geht mir darum, es aufzudröseln. Dass wir nicht bestimmten Gruppen das zuordnen, und auch diese Religiosität oder Islamisierung nicht bestimmten Themen zugeordnet werden. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.

Trotzdem noch ein Beispiel aus der Praxis: Wenn ich beispielsweise Lehrerinnen im Studio habe, sagen die mir, dass es ein Problem mit muslimischen Jugendlichen gibt, wenn im Unterricht über das Judentum geredet wird, dass es eine massive Judenfeindlichkeit gibt. Das ist sehr pauschal, ich würde das erst einmal ablehnen.

Also hat die Lehrerin nun Unrecht? Nein, es gibt immer bestimmte Gruppen, die sagen: "Nein, das wollen wir nicht." Oder die das ablehnen. Aber die ständige "Markierung" als ein religiöses Phänomen! Auch dieser Täter vom Prenzlauer Berg wird zu einem Vorzeige-Moslem gemacht. Nein, ist er nicht. Er ist für mich ein Straftäter. Ja das verstehe ich. Ja, aber wenn Sie das verstehen, dann müssten wir doch gucken, dass wir in der Sprache auch ein bisschen darauf achten. Sie würden doch auch nicht sagen: "Rechtsradikale, die mutmaßlich christlicher Religion sind", dass das entsprechend ein christliches Phänomen ist. Insofern versuche ich, da ein bisschen aufzudröseln.

Ich möchte aber wissen, wer welche Tat begeht und was die Wurzeln sind. Ich will auch wissen, wer die Tat begeht. Und ich verkenne nicht, dass es Antisemitismus unter Muslimen gibt - und so würde ich dann den Begriff auch wählen. Aber "muslimischer Antisemitismus" oder "islamischer Antisemitismus" suggeriert, dass es da eine Nähe zur Religion gibt, das kann ich nicht sehen. Also "muslimisch geprägt" wäre okay? Richtig, meine Religion sagt das Gegenteil. Dass es aber Antisemitismus untern Muslimen gibt, darüber herrscht Klarheit. Das ist etwas, woran ich lösungsorientiert arbeiten will. Deswegen haben wir ja diese Programme, wie zum Beispiel, seit nunmehr zwei Jahren mit Flüchtlingen KZ-Denkstätten regelmäßig zu besuchen. Dass wir beispielsweise den Vorschlag gemacht haben, ganz konkret in Berlin mit Rabbinern und Imamen in die Schule zu gehen. Natürlich ist das ein Stück weit Symbolik. Aber Symbole sind auch wichtig. Gleichzeitig sollen sie aber miteinander reden. Seit einigen Jahren haben wir ganz intensive Gesprächsebenen zwischen Juden und Muslimen in Synagogen oder auch Moscheen oder anderswo. Jetzt am Wochenende findet wieder die nächste Veranstaltung zwischen Juden und Muslimen statt. Ein Projekt, das wir seit zwei Jahren haben. Solche Dinge brauchen wir und müssen wir intensivieren. Ich versuche lösungsorientiert zu denken. Ich sage nicht, dass das alles löst, aber ich denke es sind zumindest ein paar Tropfen auf dem heißen Stein.

Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie ein bisschen das Gefühl, wir reden zu wenig über die positiven Dinge. Ich sag es noch einmal: Sie arbeiten mit Flüchtlingen, Sie reden über Glauben, Sie laden Menschen jüdischen Glaubens ein. Ja, Zeitzeugen, jüdische Zeitzeugen mit Flüchtlingen zum Beispiel. Unglaubliche Momente, ich hab das einmal miterlebt. Es ist so eine Mischung aus Gänsehaut und Betroffenheit - und gleichzeitig Flüchtlinge, die diesen jüdischen Zeitzeugen viel besser als wir verstehen, weil wir hier toll leben und keine Flucht oder Vertreibung erlebt haben. Und die beiden haben das erlebt und kommen dann zusammen. Als die syrischen Flüchtlinge in Buchenwald waren und dort die Arbeitslager gesehen haben: Sie konnten sich zumindest etwas darunter vorstellen. Für uns ist das ja nur Theorie. Wir, die hier aufgewachsen und geboren sind.

Herr Mazyek, ich habe neulich einem Rabbiner meinen Eindruck geschildert, dass solange der israelisch-palästinensische Konflikt nicht gelöst ist, wir auch einen muslimisch geprägten Antisemitismus haben werden. Der Rabbiner hat daraufhin gesagt, diese Äußerung sei antisemitisch. Das habe ich zurückgewiesen. Wie sehr schwappt der israelisch-palästinensische Konflikt Ihrer Meinung nach hier auch nach Deutschland oder Berlin? Dass dieser Konflikt dazu beiträgt, dass übrigens beide Seiten, Juden und Muslime, immer wieder von Vorurteilen angeheizt und aufgehetzt werden, das ist zweifelsohne so. Wir müssen aber lernen - und mit "wir" meine ich deutsche Juden, deutsche Muslime -, dass wir religiös überhaupt keinen Konflikt haben und als deutsche Bürger schon gar nicht. Weil das auch ein politischer Konflikt ist im Nahen Osten und kein religiöser. Ich wehre mich vehement dagegen zu sagen, das sei ein religiöser Konflikt, denn das ist ein politischer Konflikt. Wir dürfen ihn nicht in unsere Religion reinholen, sondern müssen ihn außen vor lassen. Wir haben auch über Symbole geredet. In der Fasanenstraße heißt es nun "Berlin trägt Kippa". Sagen Sie: "Da geh ich hin"? Oder "Ein anderer Muslim geht hin"? Oder: "Nur symbolisch". Oder: "Wichtig/unwichtig"? Ihre Position bitte! Da gehe ich hin. Das ist klar und selbstverständlich. Solidarität zeigen mit jenen, die angegriffen werden. Wenn Juden angegriffen werden wegen ihres Aussehens, weil sie eine Kippa tragen oder einen Davidstern. Dann ist unsere Gesellschaft angegriffen, unser Land ist angegriffen. Also stehe ich ein.

Das Interview führte Ingo Hoppe für radioBerlin. Die oben stehende Fassung ist stark gekürzt. Die vollständige Version können Sie als Audio hören, indem Sie oben im Titelbild auf das Player-Symbol klicken.