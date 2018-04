dpa/Wolf Audio: Inforadio | 05.04.2018 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Wolf

Gerade Vorschulkinder mit Sprachdefiziten bleiben Kitas fern - Sprachförderung für kleine Kinder greift in Berlin nicht

05.04.18 | 16:45 Uhr

Vorschulkinder in Berlin, die noch nicht in der Kita sind und durch den Sprachtest fallen, müssen bis zur Einschulung eine Kita besuchen, um sprachlich gefördert zu werden. Doch nur rund zehn Prozent kommen dieser Pflicht auch nach. Von Kirsten Buchmann



Beim jüngsten Sprachtest von Berliner Vorschulkindern sind 470 Kinder durchgefallen. Um besser Deutsch zu lernen, sind anschließend allerdings nur 50 von ihnen in eine Kita gegangen. Dabei ist es für Kinder, die ihren Sprachtest nicht bestehen, ein Muss, 18 Monate lang eine Kindertagesstätte zu besuchen. "Es besteht eine Pflicht für diese Kinder, eine Kita zu besuchen", sagt die Sprecherin der Bildungsverwaltung, Iris Brennberger, am Donnerstag dem rbb. Genauso gut könne man aber auch sagen, dass die Kinder aus Gründen der Sprachförderung ein Recht darauf hätten - "damit sie bei der Einschulung dann überhaupt dem Unterricht folgen können". Es sei sehr wichtig, dass gerade diese Kinder in die Kita gehen.



Viele Kinder bleiben dem Sprachtest einfach fern

Ein weiteres Problem: Ein Großteil der Kinder, die noch nicht in einer Kita waren und einen Sprachtest absolvieren sollten, nahmen nicht daran teil, obwohl die Schulämter die Familien angeschrieben hatten. Eingeladen wurden Kinder, die 2019 schulpflichtig werden, aber noch keine Kita besuchten. Es könne nicht sein, dass gerade die Kinder, die am allerdringendsten auf Sprachförderung angewiesen sind, "durch den Rost fallen", betont Brennberger. Wenn die Eltern mit ihren Kindern nicht kämen, müsse man sie eben dazu drängen, notfalls mit der Verhängung von Bußgeldern.



Nicht-Teilnahme kann mit Bußgeldern geahndet werden

Bis zu 2.500 Euro kann es kosten, wenn Eltern ihr Kind nicht in die Kita schicken, obwohl es eine Sprachförderung benötigt. Das Bußgeld zu erheben, ist Sache der Bezirke, deren Schulämter die Kinder auch zu den Sprachtests einladen. Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Fresdorf, sieht allerdings auch den Senat in der Pflicht. Denn damit Eltern ihre Kinder bei Sprachförderbedarf in die Kita bringen könnten, müssten dafür auch genügend Kita-Plätze vorhanden sein.

FDP will Kita-Leitungen durch Kaufleute entlasten

Es gehe um weitere 400 Kinder, die jetzt in die Kita müssten, um gefördert zu werden - "also muss der Senat hier schnell Kita-Plätze schaffen", sagte Fresdorf am Donnerstag dem rbb-Inforadio. Um weitere Plätze zu schaffen, haben die Liberalen einen eigenen Vorschlag entwickelt. So sollten die Kita-Leitungen durch kaufmännische Kräfte entlastet werden, so dass auch die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen mit den Kindern arbeiten könnten. Auf diese Weise könnten 400 Erzieherstellen geschaffen werden, sagte Fresdorf.

Aus seiner Sicht müssen die Kinder schnell in der Kita untergebracht und gefördert werden, um später in der Schule nicht abgehängt zu werden. Die CDU-Bildungsexpertin Hildegard Bentele fordert dagegen, die Kinder nachmittags in den Schulen zu fördern, falls es in den Kitas wegen des Platzmangels nicht geht.