Wie ein Video auf YouTube zeigt, hatte Dehm auf einer Ostermarsch-Kundgebung in Berlin am Samstag gesagt, dass Maas "ein gut gestylter Nato-Strichjunge" sei, der jede Rechtmäßigkeit und das Grundgesetz mit Füßen trete. Ganz bewusst hatte Dehm diese Formulierung anschließend noch einmal wiederholt.



Hintergrund der Äußerungen ist offenbar die Ausweisung russischer Diplomaten aus mehreren Nato-Staaten, darunter auch Deutschland, als Reaktion auf den Nervengiftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien.

Nöll schreibt der "Mitteldeutschen Zeitung" zufolge in dem Antrag, er wolle in seiner täglichen politischen Arbeit als Mandatsträger in Berlin nicht mit "solcherart Entgleisungen in Verbindung gebracht werden". Die Ignoranz gegenüber Grundsätzen und Beschlusslagen der Partei habe "bei Dehm eine lange Tradition", sagte Nöll, der Vorsitzender der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg ist.