Bild: imago

Drei Abgeordnete treten aus - Neuköllner AfD-Fraktion spaltet sich auf

17.04.18 | 20:50

Die AfD in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat sich verdoppelt - jedenfalls, was die Zahl der Fraktionen angeht. Am Montag erklärten drei der sieben Abgeordneten ihren Austritt aus der bisherigen Gemeinschaft, sie gründen ihre eigene Fraktion. Das gab der Bezirksverband bekannt. "Fraktion der AfD-Neu" heißt der Zusammenschluss der drei Bezirksverordneten Roland Babilon, Jörg Kapitän und Steffen Schröter bisher nur auf der Seite der BVV. Der Bezirksvorstand unterstütze die Gründung, hieß es in einer Erklärung. Zweimal AfD ist aus Sicht der Abweichler allerdings ein Mal zuviel: "Die bisherige Fraktion wurde aufgefordert, ihren Namen dem Parteiengesetz entsprechend zu ändern."

Beziehungsstatus: zerstritten

Eine lange Folge von Auseinandersetzungen habe zu dem Entschluss geführt, hieß es weiter. Tatsächlich gab es in der AfD-Fraktion seit der Wahl 2016 in die BVV Querelen: Es geht um den Streit zwischen rechten und gemäßigten AfD'lern. Die Abgeordnete Anne Zielisch trat kurz nach der Wahl aus, seitdem sitzt sie als fraktionslose Parlamentarierin in der BVV. Der Umweltstadtrat Bernward Eberenz verließ die AfD im vergangenen Juli und wechselte zur CDU-Fraktion, offiziell aus Protest gegen die Kandidatur Andreas Wilds bei den Bundestagswahlen. Wild hatte durch Pegida-Auftritte in Dresden und rechtspopulistische Sprüche von sich reden gemacht, später schloss ihn die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus aus. Nach Eberenz' Austritt wurde es offensichtlich nicht besser, die Fraktion muss völlig zerstritten gewesen sein. "Zuletzt war eine Zusammenarbeit zwischen Fraktionsvorstand und Bezirksverband nicht mehr gegeben", erklärte die Neuköllner AfD am Montag.

Mehr zum Thema imago/Christian Mang Von Nerstheimer bis Wild - Die Berliner AfD und ihre Personalquerelen Andreas Wild ist nicht mehr dabei: Die Berliner AfD-Fraktion hat den umstrittenen Politiker bei ihrer Sitzung am Dienstag ausgeschlossen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Partei bei der Besetzung von Posten ins Trudeln kommt. Annette Miersch blickt zurück auf frühere Fälle.



Andere Fraktionen werfen AfD "Selbstbedienungsmentalität" vor

Alle anderen Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung verurteilten den Schritt der AfD-Abgeordneten scharf. Sie warfen ihnen "Selbstbedienungsmentalität" vor. "Durch die Aufteilung erhält die AfD mit einem Schlag doppelt so viel, wie ihr eigentlich zustehen würde", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerrit Kringel am Dienstag. Tatsächlich hat die Bezirkspartei jetzt Anspruch auf die doppelten Personalmittel, auch die Redezeit verdoppelt sich durch die neue Fraktion. Auch in den Auschüssen wird die AfD nun zusätzlich durch die neue Fraktion vertreten sein. "Die konstruktive Arbeit der BVV wird dadurch noch massiver behindert", sagte Gabriele Vonnekold, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Durch die Spaltung zeige die AfD einmal mehr, wie sie den demokratischen Betrieb sabotiere. "Anstatt sich um die Interessen der Neuköllnerinnen und Neuköllner zu kümmern, beschäftigt sich die AfD ausschließlich mit sich selbst", kritisierte der Linke-Fraktionschef Thomas Licher. Ähnlich äußerte sich die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Cordula Klein. "Mit der Aufspaltung in zwei Fraktionen ist nicht zu erwarten, dass die AfD zu einer konstruktiveren Politik findet", sagte sie.

"Alte" Fraktion will Kurs des Landesvorsitzenden Pazderski unterstützen