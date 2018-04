Skeptiker Berlin Mittwoch, 11.04.2018 | 14:24 Uhr

Zitat: "Prostitutionsgewerbe konzentrieren sich in der Innenstadt". Zwangsprostituierte werden nicht versuchen sich anzumelden und sind auch nicht statistisch erfasst, wodurch Zahlenwerke der "Sexarbeit" mit starken Zweifeln behaftet sind. Dunkelziffern dürften auch in Berlin aufgrund diverser Ursachen schwerlich in Tageslicht zu bringen sein. https://www.anwalt.org/zwangsprostitution/ Weitere Fakten hierzu in https://www.welt.de/vermischtes/article170718369/Deutschland-ist-das-groesste-Bordell-Europas.html