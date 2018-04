Wegen immer neuer Ausfälle und Störungen bei der Berliner S-Bahn sieht Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) dringenden Handlungsbedarf. "Uns allen ist klar, und meines Erachtens auch der S-Bahn, dass es so nicht weitergehen kann", sagte Günther am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Der "suboptimale Zustand" sei den Kunden nicht mehr zuzumuten und müsse schnellstmöglich behoben werden.

Wenn die S-Bahn Leistungen nicht erbringe, würden Vertragsstrafen in Millionenhöhe fällig, ergänzte sie. Ihr wäre aber lieber, wenn die Leistungen vertragsgemäß im Sinne der Kunden erbracht würden, so Günther.

Auch in dieser Woche müssen die Fahrgäste der Berliner S-Bahn wieder zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle in Kauf nehmen. So fuhren die Züge wegen einer Signalstörung zwischen den Bahnhöfen Friedrichstraße und Hauptbahnhof am Mittwoch auf Sicht - und somit entsprechend langsamer als gewöhnlich. Betroffen waren die Linien S3, S5, S7 und S9. Und bereits am Nachmittag kam es zwischen Neukölln und Hermannstrasse zu einer weiteren Störung. Die Folge waren Verspätungen und Ausfälle auf den Linien S41, S45, S46 und S47.

Auch am vergangenen Wochenende hatte es zahlreiche Behinderungen gegeben. So fuhren am Sonntagabend von 17.30 Uhr an auf dem südlichen und westlichen Ring überhaupt keine Züge mehr. Grund waren Arbeiten an der Sicherungstechnik, wie die S-Bahn mitteilte.