Die Frist zur Unterzeichnung des Gründungsvertrags des an der HU Berlin geplanten Instituts für Islamische Theologie ist über Ostern verstrichen - und nur einer von fünf Islamverbänden hat bisher unterschrieben. Dennoch hält die HU an ihrem Zeitplan fest.

Gründungsdirektor Borgolte hält trotz der Probleme am Zeitplan fest, denn der Beirat sei frühestens bei Vorlage der ersten Berufungsliste im Herbst notwendig. Nach den derzeitigen Planungen soll der Studienbetrieb an dem Institut für Islamische Theologie im Wintersemester 2019/20 aufgenommen werden. Vorgesehen sind sechs Professuren und zwei Nachwuchsgruppen. An dem Institut sollen dann auch Imame ausgebildet werden.

Der Senat will die Verbände nun Mitte des Monats zu einem klärenden Gespräch einladen. Es handelt sich dabei um den deutsch-türkischen Moscheeverband Ditib, die Islamische Föderation Berlin, den Zentralrat der Muslime in Deutschland, den Verband der Islamischen Kulturzentren und die Vereinigung der schiitischen Gemeinden, die bereits unterschrieben hat.

Angesichts der Entwicklung der deutsch-türkischen Beziehungen sei die Gründung des Instituts nicht einfacher geworden, räumte HU-Präsidentin Sabine Kunst gegenüber dem rbb ein. In allen Bundesländern liefen intensive Diskussionen über die Entwicklung des deutsch-türkischen Moscheeverbandes Ditib, so Kunst. Gleichwohl habe die HU daran festgehalten, in dieser Konstellation starten zu wollen. "Weil uns wichtig war, dass wir die sozial mächtigen Verbände mit am Start haben und mit ihnen zusammen die Entwicklung Islamischer Theologie betreiben können."

Sie unterstrich, dass die HU fest entschlossen sei, ein Institut für Islamische Theologie zu gründen. "Es geht uns darum, als HU Geburtshelferin einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit islamischer Theologie zu sein und wir werden das mit denen zusammen auf den Weg bringen, die zusammen mit uns auch spielen wollen."