Tremor Berlin Dienstag, 03.04.2018 | 15:27 Uhr

Ich begreife einfach nicht, warum so viele Leute in einer Abbildung automatisch eine Meinungsäußerung sehen und diese dann wie selbstverständlich verurteilen wollen.

Was wäre, würde diese Tätowierung die Venus von Milo oder Michelangelos David zeigen?

Für mich ist das Aktionismus: Eine Sache wird mit mindestens einem wertenden Adjektiv (sexistisch, gewaltverherrlichend etc.) belegt und dann praktisch die eigene Fantasie bzw. Voreingenommenheit bestraft.

Und das nur damit sich ein paar Wichtigtuer nicht über etwas ereifern und aufplustern können, durch das niemandem ein Schaden entsteht.

Klar sollten Polizisten eine gewisse Zurückhaltung auch was ihr Outfit betrifft an den Tag legen (Punker, Grufties und Gammler wären dafür beispielsweise wohl eher ungeeignet).

Doch sabotiert eine solche Tätowierung wirklich die Autorität und Seriosität eines Polizeibeamten oder sagt sie etwas über seine Kompetenz aus?