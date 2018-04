Bernau im Landkreis Barnim ist eine typische Speckgürtelgemeinde: nahe an Berlin gelegen, gute Verkehrsanbindung, Grund und Boden noch etwas günstiger. Und genau deshalb wird es dort langsam eng. Doch ein alter Problemfall sorgt für Abhilfe. Von Dominik Lenz

Irgendwann hieß es einmal: Bernau ist voll. Doch anscheinend muss der Druck nur groß genug sein, damit doch noch etwas geht. Denn überall in der Stadt wird gebaut und die Stadt verändert sich rasant. "Zuzug ist gut, ich finds gut", sagt eine Anwohnerin. Doch es gibt auch Kritik. "Da wird an zu vielen Ecken zu viel gemacht, aber nicht an einer konzentriert. Wir werden ja bald eine Großstadt", sagt eine andere Bernauerin.

Weil der Platz immer enger wird, sind es inzwischen weniger die Einfamilienhäuser, die gebaut werden, sondern eher Mehrfamilienhäuser, um dem enormen Zuzug Herr zu werden. Den betrachtet mancher Bernauer auch mit Sorge. "Ich kenne es noch, da waren wir 13.000, 14.000 Einwohner. Jetzt sind wir bei 30.000 bis 40.000", sagt ein Alteingesessener. Die Straßen würden nun mal nicht breiter.