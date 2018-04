Martina Berlin Dienstag, 17.04.2018 | 11:32 Uhr

Das klingt doch gut im ganzen Elend. Danke Herr Gothe - ich bin sicher Sie haben die Unterstützung mindestens der Grünen und Linksfraktion in der BVV. Das man mal was wuppt, was möglicherweise juristisches Neuland ist - aber grundgesetzlich ja unsere Grundlage: Zweck des Eigentums ist nicht der Besitz des Eigentums. Es ist seine soziale und gesellschaftliche Bindung und wie es nutzbar gemacht wird. Das sollte in der Frage Wohnung=Lebensmittel selbstverständliche Übereinkunft sein. Im vorliegenden Fall - der offenbar der Besitzverhältnisse wegen tatsächlich Plural und mehrere Fälle sind - freute es mich "das Neuland" würde einmal juristisch gerichtsfest durchdekliniert. Deshalb von kundiger Seite vielleicht einmal eine selbstständig eingeleitete und verantwortete Ermittlung eines Staatsanwaltes mit Unterstützung seiner Behörde: Was tun wir und der Rechtsstaat, ist die verfassungsrechtliche Sozialbindung so krass-dreist und den Fakten nach verletzt. Nicht nur "der Politiker" bewegt.