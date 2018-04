Hinter dem Video, das die neue Imagekampagne des Landes Brandenburg imitiert, stecken Tierschutz- und Umweltaktivisten vom Bündnis "Aufstand gegen Massentierhaltung". "Wir sind ein Bündnis von Initiativen aus ganz Brandenburg, das sich gegen riesige Tiermastanlagen wehrt", sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Das Bündnis wende sich gegen die Agrarpolitik der rot-roten Landesregierung. Die Tierhaltung in riesigen Ställen sei "für die Anwohner, die Natur und die Tiere unhaltbar".

Am Mittwoch hatten die Aktivisten die neue Imagekampagne des Landes Brandenburg unter dem Motto "Es kann so einfach sein" gekapert und eine Website eingerichtet, die den Eindruck erweckt, von der Landesregierung selbst zu stammen. In einem Spot zur Landwirtschaft werden Investoren eingeladen, in Brandenburg große Tierzuchtanlagen zu errichten. "Was Umwelt und Tierschutzauflagen angeht, da lassen wir schon mal Fünfe gerade sein - wirtschaftlicher Erfolg geht vor", heißt es in dem zweiminütigen Satire-Spot. "Ein Volksbegehren gegen Massentierhaltung haben wir erfolgreich abgewehrt."