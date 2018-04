In der Vergangenheit war es stets die SPD, der die Befragten am ehesten zutrauten, die wichtigsten Probleme des Landes zu lösen. Vor der letzten Landtagswahl 2014 setzten noch 44 Prozent auf die Problemlösungskompetenz der Sozialdemokraten, heute sind es nur noch 23 Prozent. Die Parteiendemokratie ist in der Krise. Die Zahl derjenigen, die keiner Partei eine Lösung der Probleme zutrauen, ist stark gestiegen. Jeder Vierte (26 Prozent) gibt an, keiner Partei zu vertrauen.