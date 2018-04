Bild: Audio: Antenne Brandenburg | 17.04.2018 | Anja Kabisch

Bürgermeisterwahl am Sonntag - Fünf für Forst

19.04.18 | 06:22 Uhr

Fünf Kandidaten bewerben sich in Forst (Spree-Neiße) am Sonntag um das Amt des Bürgermeisters. Zwei Kandidaten von Linken und CDU gehen dabei gegen drei unabhängige Kandidaten ins Rennen.

Forst wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem der 2015 ins Amt gewählte Philipp Wesemann die Geschäfte aus Krankheitsgründen nicht führen konnte. Fünf Kandidaten bewerben sich nun um die Nachfolge Wesemanns. Keinem der Bewerber werden am Sonntag so starke Chancen eingeräumt, dass er auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen kann: Viele rechnen mit einer Stichwahl.



Helge Bayer | Bild: Lucia Laurenz

Der Rechtsanwalt Helge Bayer geht für die Union ins Rennen. Eines seiner Hauptanliegen ist eine familienfreundliche Politik in der Stadt. Er kündigte auf einem Vorwahl-Forum an, sich im Fall seiner Wahl für die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt einzusetzen und dabei die Standortvorteile Forsts unterstreichen zu wollen: keine weiten Entfernungen zu den drei großen Städten Cottbus, Dresden und Berlin bei gleichzeitiger Nähe zu Natur und Landschaft.

Simone Taubenek (parteilos) | Bild: Patrick Lucia

Für parteilose Kandidatin ist das Thema "Kriminaliät" zentral

Einzige Frau im Bewerberfeld um das Bürgermeisteramt ist die parteilose Simone Taubenek. Sie kündigte an, sich um die Sicherheit der Stadt verstärkt kümmern zu wollen: "Gestohlene Autos, Einbrüche, Beschaffungskriminalität zur Sicherung des Drogenkonsums, durch Ausländer begangene Straftaten, alkoholisierte Menschen an zentralen Plätzen in der Stadt ... verärgern die Menschen", schreibt sie auf ihrer Internetseit. Als Juristin und Polizeibeamtin sieht sie sich für diese Aspekte und Probleme der Lokalpolitik besonders geeignet.



Aimo Bartel (parteilos) | Bild: Aimo Bartel/Jörg Friebe

Aimo Bartel geht ebenfalls als parteiloser Kandidat ins Rennen. Er sprach sich in Wahlforen gar dafür aus, für Forst um neue Industrieansiedlungen werben zu wollen. Er kündigt an: "Mein Motto lautet: machen!" Mit diesem Satz jedenfalls zitiert ihn die Lausitzer Rundschau.



Thomas Engwicht (parteilos) | Bild: Patrick Lucia

Der Jüngste unter den Bewerbern ist Thomas Engwicht. Er tritt ebenfalls als parteiloser Kandidat an und wirbt ironisch mit seinem erlernten Beruf um die Wahl: "Warum soll der Gärtner zum Bürgermeister gemacht werden?" Er antwortet selbst mit der Verpflichtung, bei seiner Wahl auf die Befürfnisse aller Generationen eingehen zu wollen.



Ingo Paeschke | Bild: Ingo Paeschke

Für die Partei Die Linke tritt Ingo Paeschke zur Wahl an. Er versuchte bei Auftritten in der Stadt und auf Foren mit seiner Erfahrung in der Kommunalpolitik zu punkten. Eines seiner Themen war dabei eine "vernünftige" Bebauung in der Stadt, wie die "Lausitzer Rundschau" berichtete. Und wie schon für alle anderen Bewerber ist auch für Peschke wichtig: Forst braucht mehr Wirtschaftsförderung und Ansiedlungen.



Möglicher Stichwahltermin: 6. Mai

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfasst. Der Termin für eine eventuell nötige Stichwahl ist der 6. Mai 2018. Dann würden die beiden Bewerber mit den meisten Wählerstimmen gegeneinander antreten. In Forst sind rund 16.500 Bürger stimmberechtigt.

Infos im Netz Wahlergebnisse Ausführliche Infos zur Wahl und zu Ergebnissen finden Sie auf der Website der Gemeinde Forst.



