Die Halbjahres-Zeugnisnoten für Dritt- und Viertklässler in Brandenburg sollen definitiv beibehalten werden. Es werde keine Änderungen an der bestehenden Regelung geben, erklärten Bildungsministerium und SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag. Es werde auch in Zukunft eine ordentliche Note auf dem Halbjahreszeugnis geben, sagte Bischoff. Freiwillig können aber weiterhin in der dritten und vierten Klasse schriftliche Einschätzungen statt Noten gewählt werden.

Ursprünglich sollten die Noten der Halbjahreszeugnisse in den Grundschulklassen drei und vier ab dem Schuljahr 2020/21 abgeschafft werden. Stattdessen sollte es ein Elterngespräch und einen Elternbrief geben. Dagegen gab es massiven Protest.